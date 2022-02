Motorola deverá estar a preparar smartphone de topo com câmara de 194 MP

A Motorola não é uma marca com grande destaque no mercado nacional, muito porque se focou em mercados específicos ao invés de querer chegar a todo o lado. Ainda assim, há que receber atenção sempre que se destaca no segmento dos smartphones e é o que está a acontecer novamente. Um modelo Motorola Frontier poderá ser lançado com câmara de 194 MP.

Há mais informações disponíveis e algumas imagens.

Um novo e poderoso Motorola Frontier

A Motorola estará a preparar um novo smartphone de topo com pormenores que o destacam entre a concorrência. Sendo este um modelo Android posicionado num segmento superior, virá equipado com o melhor processador do mercado.

Na verdade, neste caso será um SoC que ainda nem foi anunciado, o Snapdragon 8 Gen 1 Plus, que já circula nalguns rumores. Tal como com a plataforma móvel SD 888 também esta mais recente terá uma versão Plus, melhorada.

A câmara de 194 MP

O smartphone que está a ser apelidado de Motorola Frontier já havia sido anteriormente indicado para receber o sensor de 200 MP da Samsung, o ISOCELL HP1, mas parece não se concretizar. A Motorola deverá colocar no seu novo smartphone de topo um sensor de 194 MP, com OIS e 1/1,5 polegadas.

Além desta câmara, ainda existirão mais duas na traseira, que, ao que tudo indica, terá 50 MP (ultra grande angular) e outra de 12 MP (telefoto).

Outras informações partilhadas indicam que o smartphone terá um ecrã de 6,7" com tecnologia pOLED e uma taxa de atualização máxima de 144Hz. A bateria será de 4500 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 125W com fio e 50W sem fio.

O smartphone deverá ser lançado em julho e, até lá, deverão ser revelados mais pormenores.