Sony LinkBuds, os mais peculiares earbuds do mercado acabam de chegar

A Sony é uma referência no mundo do áudio e já aqui tivemos a oportunidade de testar alguns dos seus auscultadores, como por exemplo, os Sony WF-1000XM4. Agora a empresa surpreende com um novo lançamento. Os Sony LinkBuds surgem com um design peculiar e que promete melhorar ainda mais alguns aspetos fundamentais para quem prima pela qualidade no momento de ouvir boa música ou de comunicar.

Venha conhecer os earbuds Sony LinkBuds.

A Sony acaba de apresentar de forma oficial os seus novos auscultadores earbuds LinkBuds. O seu design peculiar não é propriamente uma novidade para os mais atentos, uma vez que já tinham surgidos alguns rumores relacionados e as suas imagens já circulavam há uns dias na internet.

É o seu design que, à primeira vista, mais surpreende pelo seu anel aberto, pela dimensão pequena e com a garantia de um som cristalino e qualidade em chamadas superior.

Um design peculiar, mas com vantagens

Os Sony WF-1000XM4 foram produzidos com materiais reciclados respondendo assim à emergência mundial de criar produtos mais sustentáveis.

O seu design foi criado com este formato anelar para proporcionar ao utilizador desde logo algumas vantagens face aos modelos mais tradicionais. Em primeiro lugar, a fabricante garante que não causa pressão no ouvido, são confortáveis para usar enquanto se come, permite que ouça a sua voz enquanto conversa, permitem que o ar circule no ouvido e ainda garantem uma melhor higiene do ouvido.

Em resumo, a unidade de driver de anel recém-desenvolvida tem o centro do diafragma aberto para transparência de áudio, permitindo que ouça claramente os sons ao redor, para que saiba sempre quando alguém chama pelo seu nome durante uma chamada ou converse facilmente com amigos enquanto ouve às suas músicas favoritas. O novo design torna o LinkBuds ótimos para uma variedade de cenários, incluindo trabalhar em casa, jogar, ouvir música e muito mais.

Têm aproximadamente quatro gramas de peso e, ao contrário dos earbuds convencionais, a superfície protetora que cobre o diafragma do altifalante é integrada à caixa, economizando espaço.

A forma geral, indica a fabricante, foi criada com o uso de extensos dados de formato de orelha, recolhidos desde que a Sony lançou os primeiros auscultadores intra-auriculares do mundo em 1982. A garantia é de que o utilizador mal se perceberá que os está a usar. Será mesmo? Vamos querer testar.

A qualidade de som dos Sony LinkBuds

Os LinkBuds incluem tecnologia de captação de voz precisa que executa processamento avançado de sinal de voz. O algoritmo de redução de ruído da Sony foi desenvolvido através de machine learning, recorrendo a mais de 500 milhões de amostras de voz para suprimir o ruído ambiente e extrair a voz com clareza.

Os LinkBuds permitem que o utilizador ouça as pessoas, quando precisar, mesmo quando estiver em situações de muito barulho, como transportes públicos.

Graças ao DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), o que ouve será reproduzido e "restaurado" com alta qualidade. O Processador Integrado V1 da Sony reproduz todos os detalhes da sua música com distorção mínima, para uma experiência de audição incrivelmente autêntica e o driver de anel de 12 mm especialmente projetado fornece um som rico e bem equilibrado.

Depois, o Adaptive Volume Control otimiza automaticamente o volume com base no local onde está, permitindo que a música se misture perfeitamente ao seu ambiente, sem necessitar de aumentar o volume.

O controlo

Com o Wide Area Tap, todo o controle está ao alcance de alguns toques. Ao tocar duas ou três vezes na frente de qualquer um dos seus ouvidos, pode ajustar a reprodução ao seu gosto - não há necessidade de tocar nos próprios LinkBuds.

Com o Speak-to-Chat o utilizador pode pausar automaticamente a música assim que falar com alguém. Quando a conversa terminar, a música começará a tocar automaticamente, então não há necessidade de tocar em nada para controlar. Os LinkBuds suportam ainda os serviços de assistência pessoal da Google e Alexa.

São compatíveis com o recurso Fast Pair do Google, que permite emparelhar os dispositivos bluetooth com grande facilidade em equipamentos Android, são também compatíveis com qualquer outro sistema operativo.

Estamos perante um produto com certificado IPX4, de resistência a salpicos de água e suor, têm autonomia para 5,5 horas de reprodução de música e a caixa de transporte ainda proporciona mais 12 horas. Com o carregamento rápido, 10 minutos de carga serão suficientes para 90 minutos de utilização.

Espera-se que sejam lançados ainda este mês por um preço recomendado de 180 €, nas cores cinza e branco.