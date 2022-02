Análise: auscultadores Sony WF-C500

Se está à procura de uns auscultadores sem fios onde o fator preço-qualidade é a peça chave, hoje é o seu dia de sorte. Temos em mãos os WF-C500 da Sony que, além de se ajustarem confortavelmente ao seu ouvido, têm uma qualidade de som elevada graças à tecnologia DSEE.

Descubra, nesta análise, tudo acerca destes auscultadores.

Os Sony WF-C500 oferecem um som de alta qualidade graças ao DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) - tecnologia que restaura os sons de alta frequência e de diminuição gradual precisa da reprodução que está a ouvir e cria uma experiência de audição mais autêntica.

Auscultadores Sony WF-C500

Concebidos para serem pequenos e leves, os WF-C500 são ótimos para usar em qualquer ocasião. O seu formato arredondado torna-os confortáveis de utilizar.

Sony WF-C500 para o dia a dia

Os WF-C500 foram especificamente concebidos para facilitar a sua audição diária. Os botões de operação fácil permitem reproduzir, parar ou avançar as faixas e ajustar o volume, e oferecem uma forma simples de aceder ao seu assistente de voz preferido, para efetuar e receber chamadas em modo mãos-livres.

Com um clique, pode ligar-se ao seu assistente de voz preferido para obter direções, reproduzir música e enviar mensagens. Além disso, as conversas fluem livremente com as chamadas em modo mãos-livres, agora mais nítidas que nunca com um microfone integrado de alta qualidade.

Os auscultadores oferecem até 10 horas de autonomia e, graças à prática caixa de carregamento, pode desfrutar de até 20 horas no total. Os WF-C500 são perfeitos para uma audição em movimento e, se estiver com pressa, pode recarregar facilmente a bateria com um carregamento rápido de 10 minutos, que lhe permite desfrutar de 1 hora de reprodução adicional.

Com uma classificação de resistência à água IPX4, as gotas da chuva e o suor não são um problema.

Além disso, possui uma conetividade estável e fiável e um chip Bluetooth que transmite som aos ouvidos esquerdo e direito simultaneamente, combinado com um design de antena otimizado, que garante uma ligação estável e uma audição excelente. A baixa latência de áudio também torna a visualização mais agradável.

Caixa de carregamento dos Sony WF-C500

A caixa de carregamento cilíndrica dos WF-C500 é pequena e fácil de transportar dentro do bolso ou de uma mala. A sua tampa translúcida, com uma textura parecida a vidro fosco, oferece à caixa um aspeto e um toque elegante e requintado.

Demora 3 horas a carregar completamente, pesa 35 g e tem, de dimensão, cerca de 80 x 34,9 x 30,9 mm.

Especificações

Gerais Peso: Aproximadamente 5,4 g x 2

Aproximadamente 5,4 g x 2 Tipo de auscultadores: Dinâmicos e fechados

Dinâmicos e fechados Diafragma: 5,8 mm

5,8 mm Magneto: Neodímio

Neodímio Resposta de frequência (Comunicação Bluetooth): 20 Hz - 20.000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)

20 Hz - 20.000 Hz (amostragem de 44,1 kHz) Controlo de Volume: Sim

Sim À prova de água: Sim

Sim DSEE: Sim

Bateria Tempo de carregamento da Bateria: Aproximadamente 2,5 horas

Aproximadamente 2,5 horas Método de carregamento da Bateria: Carregamento por USB (com caixa)

Carregamento por USB (com caixa) Duração da bateria (Tempo de reprodução contínua de música): Máximo 10 horas

Máximo 10 horas Autonomia da Bateria: Máximo 5 horas

Bluetooth Versão Bluetooh: Versão 5.0

Versão 5.0 Gama efetiva: 10 m

10 m Intervalo de frequência: Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Banda 2,4 GHz Perfil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

A2DP, AVRCP, HFP, HSP Formatos de áudio compatíveis: SBC, AAC

SBC, AAC Proteção de conteúdo suportado: SCMS-T

Realismo e sustentabilidade dos WF-C500 da Sony

O som que os Sony WF-C500 emitem é tão real que farão com que se sinta num concerto ao vivo ou no estúdio em que o artista está a gravar. Com o 360 Reality Audio, a música torna-se muito mais envolvente e realista.

Além do puro realismo, este produto foi concebido para ser elegante e proteger o ambiente. O material da embalagem dos WF-C500 não inclui qualquer plástico, o que reflete o compromisso da Sony com a redução do impacto ambiental dos seus produtos e práticas.

Aplicação Sony | Headphones Connect

Com esta aplicação, disponível para Android e iOS, pode personalizar o som de acordo com as suas preferências. É de salientar que para usar estes auscultadores na app deverá instalar uma outra chamada Sony | Music Center, também disponível para Android e iOS.

Escolha entre as várias predefinições para combinar a qualidade de som com o género de música (Vocal, Relaxado, Suave, Excitado, Brilhante...) ou crie e guarde as suas próprias predefinições com o EQ personalizado.

Concluindo...

Os WF-C500 da Sony dar-lhe-ão uma experiência auditiva de qualidade. Os pontos mais fortes são, sem dúvida, a praticidade - de um modo geral -, o design e o realismo. Além de poder usufruir de aplicações para adaptar as suas músicas aos seus estilos favoritos.

Pode adquirir estes auscultadores por 60-70€, dependendo da loja, e fazer aquilo que mais gosta ao som da sua música favorita, e com grande qualidade.

Sony WF-C500