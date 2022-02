AMD supera a Intel pela primeira vez na história em valor de mercado

A Intel esteve um pouco adormecida nos últimos meses, embora agora tenha acordado com toda a energia, o que se comprova pelas últimas notícias sobre a empresa. Mas o tempo não para e, como tal, a AMD aproveitou todos os minutos em que a Intel perdeu o seu foco.

E de acordo com as últimas informações, pela primeira vez na história, a AMD ultrapassou a marca rival no que respeita ao valor de mercado.

AMD supera a Intel em valor de mercado

AMD e Intel são os grandes nomes quando o assunto são os processadores. E se há alguns anos a empresa dos CPUs Ryzen tinha pouca expressão, comparativamente à Intel, agora o panorama está completamente diferente.

A Intel desligou ligeiramente da ficha durante algum tempo, e a estratégia da AMD acabou por levar a empresa a destacar-se em vários setores onde as duas são rivais. Por sua vez, a Intel parece já ter despertado do seu sono, mas a marca de Lisa Su não parou de talhar o seu caminho ascendente.

Nesse sentido, recentemente a AMD anunciou a aquisição da norte-americana Xilinx, que é a principal fornecedora a nível mundial de dispositivos lógicos programáveis, tendo sido a responsável pelos chips FPGA (Field-programmable Gate Array). E de acordo com as informações, após a aquisição, que envolveu 54 mil milhões de dólares, a AMD conseguiu ultrapassar a Intel pela primeira vez na sua história em valor de mercado.

Segundo os dados revelados, com a valorização das ações ao final do dia desta terça-feira (15), a empresa de Lisa Su conseguiu acumular um valor de 199,580 mil milhões de dólares, um montante ligeiramente superior aos 197,240 mil milhões de dólares apresentados pela Intel.

A aquisição resultou na conversão de 248,38 milhões de ações da Xilinx em 427 milhões de novas ações da AMD. Desta forma, somadas aos 1,216 milhões que a empresa já detinha, resulta num total de 1,643 milhões de ações, o que dá então à AMD uma valorização de mercado de 199,580 mil milhões de dólares.

Por sua vez, a Nvidia mostra-se noutro patamar, com um valor de 660,25 mil milhões de dólares, muito mais do que a soma do valor da Intel com o da AMD.

E o TOP 10 fica então assim: