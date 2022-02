Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G – Quais as diferenças?

A Xiaomi apresentou recentemente os seus novos smartphones da linha Redmi Note 11. Foram quatro os modelos destinados ao mercado internacional sendo que o destaque foi dirigido aos modelos Redmi Note 11 Pro e 11 Pro 5G. Pelo nome é fácil perceber que um será um modelo 4G e outro 5G, mas será que se distinguem apenas nesse aspeto?

Venha conhecer as diferenças.

Os novos smartphones Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G partilham grande parte das especificações e, evidentemente, é desde logo percetível que uma delas é o suporte à rede 5G.

Redmi Note 11 Pro vs. Note 11 Pro 5G - as diferenças

Como tal, os dois modelos apresentam diferentes processadores e esse será o grande fator decisivo para os utilizadores. A versão LTE apresenta-se com um processador Mediatek Helio G96, com 8 núcleos (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) e uma GPU Mali-G57 MC2.

O Redmi Note 11 Pro 5G já vem equipado com um processador Snapdragon 695 5G (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) e com uma GPU Adreno 619.

Além desta diferença, há um pormenor associados às câmaras. A versão LTE vem com quatro câmaras na traseira e a versão 5G tem três. O módulo principal é de 108 MP, há uma ultra grande angular de 8 MP e ainda uma macro de 2 MP. A versão LTE tem então uma câmara adicional de profundidade de 2 MP.

O que os une

O ecrã dos dois smartphones é igual. Ambos têm 6,67" com tecnologia AMOLED, um brilho máximo de 1200 nits e uma taxa de atualização de 120 Hz, sendo que em modo de jogo a taxa de resposta ao toque pode ir aos 360Hz.

Em termos de armazenamento e RAM, têm 6 ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão até 1TB, por cartão microSD.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 67W e contam com um sistema de arrefecimento avançado LiquidCool.

As suas dimensões são de 164,2 x 76,1 x 8,1 mm e pesam 202g, têm proteção Corning Gorilla Glass 5 e certificação IP53, contra pó e salpicos de água. O sensor de impressões digitais está posicionado na lateral, vêm com altifalantes em stereo e ainda suportam ligação de jack de 3,5mm. Vêm ambos com NFC, GPS - A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO -, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

O smartphone Redmi Note 11 Pro está disponível em promoção a partir de 310€ (versão 6+64GB) e o Redmi Note 11 Pro 5G está disponível a partir de 338€, estando também disponíveis versões de 6+128GB e 8+128GB por valores ligeiramente superiores. Todos os preços já incluem IVA e taxas.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G