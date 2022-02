AMD pode comprar a Xilinx por 54 mil milhões de dólares no Dia dos Namorados

Há muito que já se fala da possibilidade e intenção da AMD em comprar a empresa Xilinx, que é a principal fornecedora de dispositivos lógicos programáveis.

E as últimas informações indicam agora que o negócio está praticamente fechado, sendo que a fabricante de chips deverá adquirir a sua conterrânea já no próximo dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, por 54 mil milhões de dólares.

AMD já tem aprovação para comprar a Xilinx

Foi no dia 27 de outubro de 2020 que a AMD partilhou um comunicado oficial onde divulgou que iria comprar a Xilinx. A empresa norte-americana, fundada em 1984 e sediada na Califórnia, é a principal fornecedora a nível mundial de dispositivos lógicos programáveis, tendo sido a responsável pelos chips FPGA (Field-programmable Gate Array).

Mas hoje (10), a fabricante responsável pelas gráficas Radeon e processadores Ryzen, divulgou um novo comunicado onde afirmou que "recebeu a aprovação de todas as autoridades necessárias para prosseguir com a aquisição da Xilinx". Desta forma, ficam apenas a faltar alguns pormenores finais para fechar totalmente o negócio.

De acordo com as informações, parece que o acordo será selado através do pagamento de 54 mil milhões de dólares, algo como 47 mil milhões de euros. Para além disso, estima-se que a transação possa estar concluída no Dia dos Namorados, na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro. E não poderia haver melhor data para um enlace deste género.

Depois de a AMD ter anunciado o interesse pela Xilinx, em 2020, as ações da empresa valorizaram, mas o negócio sofreu alguns atrasos. No entanto agora tudo está no caminho certo, numa altura em que a rival Nvidia desistiu de comprar a ARM.

Aquando do anúncio, há dois anos, Lisa Su, CEO da AMD referiu que a aquisição poderia "estabelecer a AMD como uma líder em computação de alto desempenho do setor" e descreveu a fundição como "uma combinação realmente atraente que criará um valor significativo para todas as partes interessadas".