O desenvolvimento dos carros elétricos tem trazido muitas novidades e ao mesmo tempo um revivalismo importante. Muitas marcas e modelos parecem agora renascer, optando por usar esta nova motorização.

Depois de outras marcas tomarem a decisão de renovar alguns clássicos, há uma outra que parece assumir esta posição. Falamos da DMC que deverá apresentar em breve a renovação do seu DeLorean, mas agora como um carro elétrico.

Podem surgir novidades em breve da DMC

As notícias do regresso do mítico DeLorean não são propriamente novas, como já mostrámos antes. Todos os anos estas parecem ganhar força, sempre com algumas novidades e novas informações sobre uma das mais conhecidas marcas automóveis do mundo do cinema.

A mais recente novidade veio com a publicação de um vídeo pela DeLorean Motor Company, onde a marca mostra o que poderá ser o seu futuro. Em poucos segundos podemos ver uma silhueta bem conhecida e que apresenta também traços de modernidade.

O DeLorean poderá ser finalmente um carro elétrico

Algo que se destaca também é a possibilidade de este ser finalmente o modelo elétrico da DMC. Este deverá ser uma remodelação do conhecido DeLorean, mas com linhas mais modernas e com toda uma nova estrutura para albergar os componentes elétricos deste carro.

Há ainda um pormenor interessante e que traz agora um novo parceiro para esta equação. Também a conhecida Italdesign publicou este vídeo, no dia do seu aniversário. Esta aproximação poderá significar que esta empresa irá ter uma participação no seu design.

54 years YOUNG and a fantastic kick-off birthday present to face the next half a century!



Happy birthday #Italdesign, keep rocking! #delorean pic.twitter.com/SAjjwPXQFz — Italdesign (@italdesign) February 14, 2022

Marca tem um legado único no mundo automóvel

Desde que a Delorean Motor Company foi comprada, em 1995, por uma empresa do Texas que se esperam novidades para este carro. Inicialmente apenas como stock de peças, mas mais tarde, em 2017, havia planos para retomar a sua produção do DeLorean, numa escala muito reduzida.

Espera-se que este seja finalmente o ano em que a DMC dá o passo rumo à produção do novo DeLorean e que este mostre muitas novidades. A mais óbvia, e até esperada, é que se torne num carro elétrico e que mantenha parte da sua imagem e do seu carisma.