Xiaomi: Carregamento rápido a 150W está a chegar

A Xiaomi tem sido pioneira no trabalho desenvolvido em torno das tecnologias de carregamento de dispositivos móveis e hoje temos no mercado smartphones que já carregam a uma potência máxima de 120W.

No entanto, a fasquia parece que é para continuar a aumentar o carregamento a 150W está já a ser testado.

As tecnologias associadas às baterias dos smartphones têm evoluído bastante nos últimos anos. Há uma limitação física no seu tamanho, o que limita o aumento da autonomia, sem colocar em causa a dimensão do smartphone. Assim, as fabricantes mudaram o seu foco para a velocidade de carregamento.

Durante algum tempo ouvíamos falar que potências de carregamento mais elevadas, estariam para chegar, no entanto, os problemas de sobreaquecimento e durabilidade da bateria foram aspetos que acabaram por pesar no adiamento de alguns lançamentos.

A verdade é que hoje, qualquer bom smartphone já carrega a bateria a 33W ou 25W, modelos de gama baixa a 18W e há uns tantos de topo que já têm velocidades de carregamento muito mais rápidas, superiores a 60W, sendo que o máximo está estabelecido nos 120W/125W, pela Xiaomi ou pela OPPO.

Aliás, a Xiaomi já anunciou mesmo, de forma oficial, desenvolvimentos relacionados com carregamento a uma potência máxima de 200W, ainda que tal possa demorar a surgir no mercado.

Xiaomi: o carregamento ainda mais rápido

A verdade é que a degradação da bateria é algo que continua a preocupar fabricantes e consumidores, ainda que o tempo venha provar que o impacto não é assim tão relevante quando comparado com velocidades de carregamento mais lentas.

O carregamento a 150W não surge propriamente como uma novidade, considerando as notícias do final do ano passado. Mas agora surgem novos desenvolvimentos. Os rumores dizem que a tecnologia já está a ser testada de forma intensiva para chegar ao mercado muito em breve.

Aliás, é avançado que tal possa chegar com o próximo Xiaomi MIX 5, que poderá ser lançado no pico do verão, em meados de agosto, tal como aconteceu com a versão 4. Tal velocidade de carregamento poderia representar menos de 15 minutos a carregar uma bateria com capacidade típica de 4500 mAh, dos 0 aos 100%.