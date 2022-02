Apple lançou a beta 3 para o iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 e HomePod 15.4

O desenvolvimento da próxima versão do sistema operativo para os dispositivos Apple continua. Assim, uma semana após o lançamento da segunda versão beta para os programadores, a Apple agora lança o iOS 15.4 beta 3. Além da versão para o iPhone, a empresa também possui uma nova versão beta do iPadOS 15.4 e do watchOS 8.5 e não só!

Esta é uma versão que traz muitas novidades e importantes alterações ao comportamento das mais famosas ferramentas do iOS, sobretudo.

iOS 15.4 beta 3 já está disponível

Espera-se que o iOS 15.4 seja lançado em meados de março. A Bloomberg informou recentemente que a Apple prepara atualmente o lançamento do iOS 15.4 para algum momento na primeira quinzena de março. Isso se alinha com relatos de que a Apple planeia realizar um evento virtual em 8 de março.

O iOS 15.4 inclui uma ampla gama de novos recursos para usuários de iPhone e iPad. Para utilizadores do iPhone, há suporte para Face ID ao usar máscaras pela primeira vez. O iPadOS 15.4 também inclui o tão esperado recurso Universal Control. Há também mais de 30 novos emojis para escolher, alterações no iCloud Keychain e muito mais.

O que há de novo no iOS 15.4 beta 3?

Lembrete de emergência SOS

Uma das novas mudanças mais fáceis de detetar é o novo lembrete de SOS de emergência que aparece ao visitar a aplicação Definições. Os utilizadores podem encontrar um lembrete de Revisão de SOS de Emergência logo abaixo do painel de preferências do iCloud na raiz da app Definições.

Este lembrete, que leva os utilizadores diretamente para Definições → SOS de emergência, serve como um meio para rever as configurações de contacto de emergência e atualizar ou adicionar a estes contactos, se necessário.

O SOS de Emergência também é onde os utilizadores podem configurar os gatilhos dos serviços de emergência do SOS de Emergência, mantendo pressionados os botões Lateral e Volume ou pressionando rapidamente o botão lateral cinco vezes seguidas.

Descarregar atualizações de software por 4G

Os utilizadores podem baixar atualizações OTA via 5G desde o iPhone 12, mas o iOS 15.4 de hoje parece permitir que alguns utilizadores em locais anteriormente não suportados baixem atualizações via 4G

Iconografia atualizada na aplicação Lupa

A aplicação Lupa, que recebeu várias atualizações na sua interface de seleção de lentes ao longo da versão beta, recebe nova iconografia para as seleções de lentes Automático, Grande plano e Frontal na versão beta 3.

A opção de seleção de imagem Fotograma/Cartaz da aplicação TV agora funciona

Uma nova preferência para a app TV encontrada em Definições → TV → Apresentação de seguintes foi apresentada inicialmente no primeiro iOS 15.4 beta, mas a alteração das definições não teve efeito.

No iOS 15.4 beta 3, o utilizador notará uma mudança visível ao alternar entre um fotograma de uma imagem pausada versus cartaz promocional na aplicação de TV.

Média de notificações semanais de resumo agendado

O Resumo agendado encontrado em Definições → Notificações, agora divide as Aplicações em Resumo por média de notificação semanal em vez de média de notificação diária.

Além destas novidades, há outras relacionadas com os Podscasts e o Controo Univeral. Isto leva-nos para as outras atualizações nas beta 3 para o iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 e HomePod 15.4.