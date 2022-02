O Android Auto é um dos sistemas mais usados para ligar os smartphones aos carros. Oferece numa interface simples o acesso a muitas das funcionalidades que nos habituámos e queremos que os smartphones ofereçam para apoio à condução.

Este tem recebido muitas novidades da Google e agora atingiu um novo patamar. A versão 7.4 acaba de ser lançada e abre as portas a algumas melhorias que muitos utilizadores esperavam, para alargar ainda mais o que o Android Auto oferece.

Como foi revelado recentemente, a Google tem um conjunto alargado de melhorias a chegar ao Android Auto. Esta será um atualização que mudará muito na interface que este sistema oferece aos utilizadores, ao mesmo tempo que se torna mais simples de usar.

Não se sabia quanto esta mudança iria acontecer, mas sabia-se que estaria para muito breve, aumentando ainda mais o interesse nesta alteração. Esse momento chegou agora, com o início dos testes beta da versão 7.4, que traz todas estas mudanças na interface do Android Auto.

Do que se sabe, esta nova versão ainda não tem visíveis as esperadas alterações, devendo no entanto estar presentes já no código da app. Assim, e nas próximas versões, estas alterações devem tomar forma, ainda de que de lentamente.

Também a Google não revela as alterações que colocou na app, numa política que tem seguido há já algum tempo em todas as suas propostas da Play Store do Android. Limita-se a colocar uma descrição padrão e que tem acompanhado o Android Auto há já muito tempo.

Dado que esta é ainda uma versão que está presente como beta, está com um acesso limitado aos utilizadores. O programa de testes está atualmente fechado, mas existe uma forma simples de aceder a esta versão 7.4 do Android Auto. Basta aceder ao Apk Mirror e fazer o download desta versão. O processo de instalação é depois simples.

A Google deverá nos próximos tempos avaliar a qualidade das novidades e garantir que estão prontas para serem lançadas de forma global. Depois disso, haverá finalmente acesso a todas as mudanças que estão programadas e que são já bem conhecidas.