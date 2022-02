Mesmo com a primeira grande atualização do Windows 11 a ser distribuída aos utilizadores, a Microsoft resolveu manter o ritmo de desenvolvimentos. A gigante do software quer criar novas funcionalidades e tornar este sistema ainda melhor.

Assim, e dando continuidade aos desenvolvimentos, surgiu uma nova build do Windows 11. Marcada como Insider Preview Build 22557, traz finalmente muitas novidades que eram já esperadas há algum tempo por muitos utilizadores.

Com uma grande atualização a ser lançada para o Windows 11, a Microsoft resolveu colocar a Insider Preview Build 22557 ao alcance de todos os que estão no seu programa de testes. Esta é uma nova versão que consegue reunir muitas novidades importantes e até esperadas.

As primeiras novidades que são rapidamente visíveis estão no menu iniciar e na barra de tarefas do Windows 11. Aqui encontramos finalmente as pastas no menu iniciar, que precisamos apenas de arrastar as apps para cima de outras.

Outra novidade importante é mesmo a possibilidade de arrastar e reorganizar ícones na barra de tarefas. Esta era uma das mais pedidas e mais esperadas funcionalidades no Windows 11. A Microsoft consegue agora satisfazer todos os que a esperavam.

Há também novidades no campo das notificações e do modo Não incomodar. Um novo modo Focus irá esconder as notificações e garantir aos utilizadores que não são incomodados com alertas e mensagens que podem interromper o trabalho que está a ser realizado.

Claro que o explorador de ficheiros não foi esquecido e o Windows 11 permite agora prender ficheiros no Acesso rápido. Deixa de se limitar a pastas e abre-se para muito mais do que pode ser usado diretamente neste sistema.

Algo que muitos esperavam ver e que estavam já a esperar é a renovação do Gestor de tarefas do Windows 11. Este recebe uma interface completamente renovada e mais intuitiva para o utilizador. Há ainda a chegada do dark mode a esta área essencial do sistema da Microsoft.

Esta build traz ainda muitas novidades adicionais, para tornar este sistema ainda melhor e com mais recursos para o utilizador. Destacam-se ainda, por exemplo, novos gestos para quem tem monitores sensíveis ao toque.

A Microsoft mostra assim que está a apostar no Windows 11 de forma muito forte e que quer tornar este sistema ainda mais estável. Ao mesmo tempo, garante novidades importantes e que vão tornar a experiência de utilização ainda melhor.