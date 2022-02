Sim, é verdade, ainda não existe 5G em muitos locais e nem mesmo 4G! No entanto, a comunidade científica já trabalha no 6G. A evolução deste tipo de tecnologia está a acontecer a cada 10 anos, o que significa que o 6G será uma realidade em 2032 (certamente será antes).

No seguimento de testes realizados recentemente, com tecnologia 6G já foi possível transmitir 1TB em 1 segundo a 1km de distância. É caso para dizer... wow!

A rede 5G representa uma enorme evolução face ao 4G. Como temos referido, o 5G permite velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permite dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência. Com o 5G aparecerá também a internet das competências.

Recentemente um grupo de investigadores chineses conseguiram, usando o 6G, transmitir 1TB em 1 segundo a 1km de distância.

Como explicou o professor Zhang Chao, da Escola de Engenharia Aeroespacial da Universidade Tsinghua, em Pequim, nesses testes foi ainda possível transmitir mais de 10.000 vídeos em alta definição simultaneamente. Para conseguir tal feito, a equipa de investigadores utilizou ondas de rádio de alta frequência, designadas de ondas "vortex millimeter", com ciclos que mudam rapidamente.

A título de comparação, com o 5G é possível transmitir 20 Gbps em 1 segundo. Com 6G será possível transferir 1TB em apenas 1 segundo. Relativamente à latência, que é um trunfo do 5G, com o 6G será ainda melhor. Se com 5G podemos chegar a latências de 1 ms, com o 6G será possível alcançar latências na ordem dos 0,1 ms.