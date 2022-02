Trigon: Space Story, uma aventura no espaço profundo

Os estúdios Indie russos Sernur.Tech em parceria com a editora alemã Gameforge encontram-se a trabalhar em Trigon: Space Story, um titulo roquelike decorrido no espaço profundo.

Venham conhecer um pouco mais de Trigon: Space Story.

Os estúdios Indie russos Sernur.Tech encontram-se a trabalhar num projeto que parece ter o potencial para vir a ser bastante interessante: Trigon: Space Story.

Para uma melhor abrangência da distribuição do jogo, os estúdios Sernur.Tech realizaram uma parceria com a editora Gameforge (por detrás de MMO como AION, TERA, OGame, NosTale, ou Swords of Legends Online).

Trigon: Space Story é uma aventura de ficção cientifica para um jogador que traz algumas ideias interessantes a jogo.

O jogador é o capitão de uma nave espacial extremamente personalizável e que será responsável pela gestão e manutenção de todos os sistemas a bordo. Praticamente tudo a bordo da nave será gerida pelo jogador, passando pelo sistema de armas, motores e mesmo a coordenação das tarefas de cada tripulante.

Como capitão de uma nave espacial que explora o espaço profundo, é de esperar que muitos contratempos e situações inesperadas venham ao nosso encontro. Desde eventos estelares, a confrontos com piratas espaciais, tudo pode acontecer e dessa forma ao jogador é exigido que tome decisões rápidas. Decisões essas que irão definir o rumo da sua aventura e que inclusive, irão caracterizar o seu estilo de comando.

Por exemplo, no decorrer de uma missão, ao encontrarmos uma nave desabilitada no espaço cuja tripulação necessita de salvação, podemos optar por resgatá-los... ou atacá-los enquanto estão fracos e ficar com o loot.

Como referi mais acima, em Trigon: Space Story, a nossa nave tem uma grande dose de personalização, através da qual, o jogador vai tornando-a mais forte e preparada para os desafios que irá encontrar nas suas aventuras. Existem mais de 70 tipos distintos de armas diferentes que poderão ser equipadas, desde lasers, torres defensivas, canhões de plasma, bombas, rockets, drones e muito mais.

Como não poderia deixar de ser, o contacto com outras espécies (ou mesmo outros humanos) nem sempre será amigável e como tal, convém conhecer bem os nossos inimigos. Existem várias espécies espalhadas pela Galáxia, cada qual com as suas habilidades e motivações próprias, com as quais o capitão terá de saber lidar. Desde os Rakkhi, uma espécie altamente militar e agressiva, passando pelos Taertikon, uma espécie altamente tecnológica ou por outros humanos os encontros serão inevitáveis e o desfecho dependerá de quem estiver melhor preparado.

No entanto, nem só de guerra e conflitos o jogo dependerá, e existirá uma forte componente politica e diplomática em jogo para manter o equilíbrio da Galáxia que segundo os seus responsáveis será bastante grande, com 9 sectores e mais 10 sistemas distintos para explorar.

Existirá muito por explorar, e com total liberdade, seja para para visitar estações espaciais, explorar colónias abandonadas ou apenas obter recursos.

De forma a tornar cada jogo novo de Trigon: Space Story numa experiência nova, os estúdios Sernur.Tech desenvolveram um sistema de criação da Galáxia de forma procedural, levando a que os jogadores tenham constantemente de se adaptar e delinear novas estratégias para serem bem sucedidos.

Segundo os Sernur.Tech, Trigon: Space Story contém um modo de história que consiste em 4 capítulos, representando a perspectiva de cada uma de 4 espécies presentes, e apresentará um enredo interessante, empolgante e com bastantes surpresas.

Trigon: Space Story deverá ser lançado ainda este ano para PC.