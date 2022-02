pfSense 2.6.0 – Transforme o seu PC num autêntico router/firewall

Tudo o que é router ou firewall segue uma arquitetura semelhante à de um PC. Estes equipamentos ativos de uma rede de dados executam um conjunto diverso de funcionalidades baseadas em software (e também em hardware). Para quem necessitar de um router ou firewall pode simplesmente usar um PC e a distro Linux pfSense.

Vamos conhecer as novidades da versão 2.6.0.

O pfSense é uma solução gratuita, baseada no FreeBSD, que permite transformar qualquer máquina num super e potente router/firewall. Esta plataforma é bastante popular e adaptável a qualquer cenário de rede de dados (ex. rede doméstica, rede empresarial, rede universitária, etc).

O projeto pfSense iniciou-se em 2004, como um fork do popular m0n0wal, tendo como principal objetivo transformar um simples PC ou uma máquina virtual num autêntico router/firewall, não dependendo de qualquer hardware específico.

O que pode fazer com o pfSense?

Firewall

Filtragem por endereço IP de origem e destino, protocolo IP, porto de origem e destino para tráfego TCP e UDP

Capaz de limitar as ligações simultâneas para cada regra

pfSense permite filtrar ligações baseado no Sistema operativo que a iniciou.

Opção para registar (log) o tráfego correspondente a cada regra.

Política de routing altamente flexível, sendo possível selecionar ogatewayassociado com a regra (para balanceamento de carga, failover, múltiplas WAN, etc)

Permite a criação de grupos de IPs, redes e portos e usá-los na criação de regras. Isso ajuda a simplificar as redes de firewall e torna-as de fácil compreensão, especialmente em ambientes com múltiplos IPs públicos e diversos servidores.

Capacidade para operar em modo transparente na camada 2 – pode ligar interfaces em modo bridge e filtrar o tráfego entre elas, podendo configurar um firewall sem endereço IP

e filtrar o tráfego entre elas, podendo configurar um firewall sem endereço IP Normalização de pacotes

Network Address Translation (NAT)

Redirecionamento de portos, incluindo faixas e a utilização de múltiplos IPs públicos

Redirecionamento 1:1 para o IP ou sub-redes inteiras

NAT de saída

Reflexão NAT

Balanceamento de carga

Balanceamento de carga de saída – Balanceamento de carga de saída é utilizado com várias ligações WAN para fornecer balanceamento na carga e failover. O tráfego é direcionado para o gateway desejado ou uma pool de balanceamento de carga, configuração feita para cada regra de firewall

– Balanceamento de carga de saída é utilizado com várias ligações WAN para fornecer balanceamento na carga e failover. O tráfego é direcionado para o gateway desejado ou uma pool de balanceamento de carga, configuração feita para cada regra de firewall Balanceamento de carga de entrada – Balanceamento de carga de entrada é usado para distribuir a carga entre vários servidores, isto é comum usado em servidores web, servidores de e-mail e outros. Os servidores que não respondem às solicitações ping ou ligações da porta TCP são removidos do pool.

VPN

O pfSense oferece três tipos de ligações para VPN, IPsec, OpenVPN, e PPTP.

Servidor PPPoE

O pfSense oferece um servidor PPPoE. Uma base de dados local pode ser usada, assim como RADIUS para autenticação com suporte opcional para accounting.

Gráficos RRD

Os gráficos pfSense RRD mantêm o histórico das informações sobre o seguinte:

Utilização da CPU

Throughput total

total Estados da firewall

Throughput individual para todas as interfaces

individual para todas as interfaces Taxa de pacotes por segundo de todas as interfaces

Tempo de resposta a ping do(s) gateway(s) da interface WAN

Filas de traffic shaper em sistemas com priorização de tráfego permitido

DNS Dinâmico

Um cliente DNS Dinâmico está incluído para que se possa registar o nosso endereço IP público com um número de serviços de DNA dinâmico:

DynDNS

DHS

DyNS

easyDNS

No-IP

ODS.org

ZoneEdit

Captive Portal

O Captive Portal permite que se force a autenticação, ou o redirecionamento para uma página de acesso à rede. Isto é normalmente usado em redes com Hotspot, mas também é amplamente utilizado em redes corporativas como uma camada adicional de segurança em wireless e acesso à internet. DHCP Servidor e Relay.

PfSense inclui também funcionalidades DHCP server e relay

Novidades do pfSense 2.6.0

As novidades desta nova versão são várias e podem ser consultadas aqui. Destaque para o facto do ZFS ser agora o sistema de ficheiros por omissão. Há melhorias ao nível do Captive Portal e o RAM disks foi convertido para tmpfs.

