Zuckerberg quer que os trabalhadores da Meta sejam chamados de ‘metamates’

É possível que já se tenha cruzado com o termo noogle e que saiba que é o nome dado aos novos trabalhadores que a Google recebe. De forma semelhante, Mark Zuckerberg revelou que quer que os colaboradores da Meta sejam nomeados “metamates”.

O apelido surgiu, porque Zuckerberg quer que a massa corporativa avance rapidamente “em conjunto”, seguindo os novos valores da empresa.

Depois de transformar o Facebook na Meta, Mark Zuckerberg surgiu com outra ideia. Desta vez, e através de um novo relatório, o CEO deu a conhecer algumas alterações corporativas. Partindo do princípio "Meta, Metamates, me", revelou querer que os trabalhadores da empresa sejam chamados de ‘metamates’.

Há uns dias, um repórter sénior do The Verge, Alex Health, partilhou no Twitter os novos valores pelos quais se regerá a Meta. Além de outras mudanças, a Meta pretende que os agora ‘metamates’ se respeitem uns aos outros e olhem para o futuro.

Mais do que isso, Zuckerberg ressalvou a importância de os trabalhadores priorizarem o bem-estar da empresa e os seus interesses, bem como a necessidade de os ‘metamates’ viverem segundo os seus valores. Além disso, pretende focar-se em objetivos a longo prazo e na concretização de "coisas fantásticas".

No mesmo relatório onde revela o nome ‘metamates’, o próximo diretor técnico da Meta Andrew Bosworth partilhou a sua origem. Aparentemente, o termo foi criado por Douglas Hofstadter, um físico popular, e surgiu aleatoriamente, depois de ser abordado por um funcionário. A inspiração poderá ter surgido do termo ‘shipmates’, associado aos trabalhadores nos navios.

Como é habitual, o Twitter já reagiu aos ‘metamates’ da Meta e, conforme adiantou a NDTV, um utilizador disse acreditar que o termo só foi adotado, por forma a desviar as atenções dos problemas que a empresa enfrenta, atualmente.

