95% considera que as entidades públicas portuguesas não têm segurança informática

O início deste ano de 2022 tem sido marcado por vários ataques informáticos e, alguns deles, com grande gravidade e impacto. Um dos que se destacou afetou a operadora Vodafone e, consequentemente, condicionou significativamente a vida e o trabalho de muitos clientes domésticos e também empresas e serviços.

Neste sentido na nossa última questão semanal quisemos saber se os nossos leitores consideram que as entidades públicas portuguesas são seguras a nível informático. Vamos então conhecer os resultados.

Considera que as entidades públicas portuguesas são seguras a nível informático?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.768 respostas obtidas.

Os resultados mostram que a esmagadora maioria dos leitores, com 95% dos votos consideram que as entidades públicas portuguesas NÃO são seguras a nível informático (1.678 votos). Por sua vez, apenas 5% diz que SIM, as entidades públicas do nosso país têm segurança informática (90 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Através dos resultados, não há margem para dúvida de que grande parte dos participantes põe em causa a segurança informática das entidades e instituições do estado.

Já nos comentários à questão, alguns leitores expressam a sua opinião e também mencionam que embora tenham respondido negativamente, reconhecem que não são todas as entidades que carecem de segurança informática.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que as entidades públicas portuguesas são seguras a nível informático.

