Pai bloqueia internet aos filhos e derruba comunicações em duas cidades

O acesso à Internet dá-nos a possibilidade de realizar muitas ações. No entanto, nem tudo é bom! Há histórias de jovens que passam a noite ligados à rede e os pais tentam encontrar soluções para mudar tal cenário.

Um pai, desesperado, arranjou uma solução para bloquear o acesso ao Wi-Fi e 4G. A solução funcionou, só que "derrubou" também a internet de dois municípios.

Pai usou um bloqueador de sinal de Internet! Multa vai até aos 30 mil euros

Tudo aconteceu em França, em Messanges, onde os moradores se queixavam de um corte diário no acesso à Internet entre a meia-noite e as 3 da manhã. No entanto, segundo relatos, o problema não estava ao nível do operador.

Depois de várias investigações, percebeu-se que o corte de internet era provocado por um bloqueador de sinal que era ativado pelo pai das crianças para que estas nas acedessem à rede.

O problema chegou mesmo a ser reportado à ANFR, órgão público responsável pela gestão do espectro de radiofrequência na França, que enviou um técnico para investigar tal mistério. Com o início das "operações" para a meia-noite, o técnico percebeu que havia uma alteração no sinal e percebeu também que certamente se tratava de um bloqueador de sinal.

A localização do bloqueador de sinal aconteceu graças a localizador de frequências radio. O pai das crianças explicou ao técnico que usava tal equipamento para bloquear as comunicações entre as 0:00 e 3:00, porque estes estavam "viciados" na internet depois de passarem muito tempo ligados à rede em tempos de confinamento.

Os bloqueadores de sinal são proibidos na França. O bloqueador de sinal foi apreendido e o pai das crianças arrisca agora uma multa que pode chegar aos 30.000 euros ou até mesmo pena de prisão de 6 meses.