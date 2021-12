TOP artigos mais vistos em 2021 no Pplware

2021 foi o ano de por em prática a aprendizagem do "novo normal" e solidificar muito do que até então era ainda incerto, onde também no mundo tecnológico foi necessária alguma persistência e até reorganização.

O grande destaque do ano foi nos veículos elétricos, um segmento com um crescimento significativo, cuja evolução procurámos acompanhar de perto e informar os nossos leitores.

Janeiro

Uma das notícias que marcou o dia de ontem foi o ultimato do WhatsApp aos utilizadores. Quem não aceitar a partilha de dados com o Facebook poderá ver a sua conta removida da plataforma.

No entanto, e felizmente existem excelentes alternativas tão boas ou até melhores que o WhatsApp. Se já procura alternativas, o Telegram ou o Signal são a resposta.

Fevereiro

Atenção aos ataques que chegam por SMS ou e-mail. Com o país confinado e com as pessoas mais tempo ligadas à internet, os burlões têm estado mais ativos. Como temos referido, desde o início da pandemia os ataques online têm crescido e há muita informação e dinheiro roubado.

O mês de janeiro de 2021, registou uma média de 20 reclamações por dia, um significativo aumento de 71% face a janeiro de 2020.

Março

Mesmo sendo um serviço de streaming que a maioria dos utilizadores escolhe como o preferido, muitos optam por usar contas partilhadas. Desta forma simples conseguem um preço mais baixo para usar o serviço.

A partilha de contas não é um tema novo e a Netflix parecia ignorar a sua existência. Essa posição parece estar agora a mudar e há uma novidade que muitos utilizadores não vão certamente gostar. Em breve poderá haver uma validação das contas e acabar a partilha.

Abril

É verdade que situações destas não deveriam acontecer, mas erros no valor de venda dos produtos acontecem com alguma frequência, especialmente em supermercados. Desta vez foi a FNAC Madrid que, por lapso, publicou uma campanha online onde indicava que um smartphone Huawei P30 custaria cerca de 124 euros.

Obviamente milhares de clientes aproveitaram a oportunidade até a FNAC dar conta do erro. Apesar do erro, a justiça obrigou agora a empresa a entregar, pelo preço apresentado, os smartphones que foram comprados pelos consumidores.

Maio

O Tesla Roadster não é propriamente uma novidade. Este modelo, mais concretamente a sua segunda geração, está a ser preparado para chegar às estradas já em 2022, e recentemente foram reveladas algumas características muito interessantes.

O Tesla Roadster está em exibição no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles, e a placa de identificação revela que este veículo vai dos 0 aos 100 Km/h em apenas 1,1 segundos.

Junho

O TVDE é o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (ou seja, plataformas como a Uber, Bolt, Cabify, entre outras).

Segundo notícias recentes, o fim do papel destes operadores está a ser ponderado para facilitar o reconhecimento de um contrato dependente com essas multinacionais.

Julho

A Associação Ius Omnibus entregou esta segunda-feira num tribunal de Lisboa uma ação popular para indemnizar em 137 milhões de euros os consumidores portugueses de iPhones lesados pela Apple.

Em causa estão as supostas práticas ilícitas da Apple relativas à transmissão de informação e publicidade enganosa sobre a resistência a líquidos de iPhones.

Agosto

Muito se tem falado sobre as alterações climáticas! Há medidas em curso impostas por vários países, mas segundo um relatório recente, o aquecimento global é pior e está a ser mais rápido do que se temia.

O Programa de Aumento do Nível do Mar da Climate Central permite ter uma ideia do que pode estar submerso em Portugal em 2050, isto se as emissões de carbono continuarem ao ritmo atual.

Setembro

A clonagem de cartões multibanco não é propriamente uma novidade. Apesar de as fraudes serem hoje muito no campo online, as técnicas "antigas" continuam a ser usadas pelos criminosos.

De acordo com a PSP, foram detidos dois homens que se dedicavam à clonagem de cartões multibanco.

Outubro

SSe pensa que pode ser anónimo na internet, esqueça lá isso. Cada vez somos mais "monitorizados" pelas nossas ações, somos vigiados pelo nosso telefone, pelo relógio, pelas câmaras da rua, pelos chips dos cartões, pelas viagens de carro e pelas pesquisas que fazemos online. E são esses dados, todos cruzados, que nos vão identificar. Aliás, nos EUA o governo já ordena secretamente que a Google identifique qualquer pessoa que tenha pesquisado o nome, endereço e número de telefone de uma vítima de agressão sexual.

Portanto, pode nem estar relacionado com o caso, mas se pesquisou, poderá ter a polícia à porta para saber a razão do seu interesse.

Novembro

Os condutores de carros elétricos estão a ser surpreendidos com as faturas dos carregamentos. Tal situação está a acontecer em Portugal e, segundo o que é revelado, mais de metade do valor pago é para taxas.

Sabia que o local, o tipo de carro, o carregador... influenciam o preço de carregamento?

Dezembro

Um dos problemas que tende a preocupar quem quer investir num carro elétrico é o preço da bateria quando chegar ao fim da sua vida. Já vimos preços astronómicos para a substituição e muita tinta já correu por esse motivo. Contudo, há exemplos de que nem tudo será assim complicado para a carteira. Um desses testemunhos chega-nos de um Tesla Model S que tem mais de 600 mil quilómetros e recusa-se a chegar ao fim de vida.

O elétrico é de 2015 e pertence a um condutor de San Diego, Estados Unidos, e até hoje o homem não tem nenhuma queixa do carro. Bem pelo contrário!

O pódio de 2021...

No 3º lugar do pódio do ano 2021 fica assim o artigo "Documento Único Automóvel (DUA): Tenha-o oficialmente no telemóvel", um artigo publicado em setembro e que remete para a mudança de paradigma na apresentação de documentos, passando a estar ao alcance do smartphone. O 2º lugar vai para o artigo "Cartão de Cidadão: Tenha-o oficialmente no seu telemóvel", publicado em agosto, e que retrata precisamente o mesmo tipo de iniciativa e evidencia claramente o interesse da sociedade neste facilitismo.

O 1º lugar, que foi também o artigo mais visto no mês de agosto, incide nas alterações climáticas e no que isso afeta o nível médio das águas do mar.

Em nome da equipa do Pplware, votos de um ano 2022 carregado de saúde e de sucessos.

Deixe as suas sugestões para o ano de 2022!