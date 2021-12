Votos de Próspero Ano de 2022

Depois de 365 dias a voar a uma velocidade média de 29,78 km/s, a Terra deu mais uma volta à sua estrela e um ano mais passou. Foram dias de muita exploração espacial, muita ciência, falou-se de vacina no combate à pandemia e Marte parece agora bem mais perto.

A internet já vem "do espaço" e o 5G, finalmente chegou a Portugal. Apareceram novos gadgets, aumentaram as preocupações com o clima e a humanidade lançou para o Espaço o mais moderno telescópio alguma vez produzido. As esperanças são enormes e os próximos anos serão de descobertas incríveis. Definitivamente, a tecnologia está cada vez mais íntima de cada um de nós e na base de uma geração que pisará o planeta vermelho.

Em nome da equipa Pplware, desejo-vos um próspero Ano de 2022. Saúde, paz e sucesso.

Vítor Martins | Pplware.com