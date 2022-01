A Apple reclama para a App Store uma qualidade única na avaliação das apps e dos conteúdos que nela encontramos. O que agora foi revelado é que na verdade continuam a existir apps maliciosas e que estão a lesar os utilizadores do iOS.

Esta é mais uma descoberta feita por Kosta Eleftheriou, que reportou a presença de várias apps de streaming ilegal de conteúdos na App Store. Mais uma vez esta situação acontece e os utilizadores do iOS são prejudicados.

Outra situação de apps fraudulentas na App Store

As apps que estão nas lojas como a App Store são o motor dos dispositivos móveis. É aqui que os utilizadores recorrem para tirarem mais dos seus dispositivos, sempre confiando nas empresas que as mantêm e que, supostamente, avaliam as ofertas.

Com um registo que se entende sempre ser imaculado, a App Store está novamente no centro de mais uma polémica. Segundo o programador Kosta Eleftheriou, a loja de apps da Apple alberga várias apps de streaming ilegal e que exploram os utilizadores para terem acesso.

Apple está a ganhar dinheiro com esta situação ilegal

A forma de iludir e ludibriar os utilizadores do iOS é simples. As apps recorrem a apresentações dos filmes e a imagens dos mesmos. Para poderem ser usadas e haver acesso aos conteúdos, é pedido que estes coloquem códigos ou que partilhem com outros, para assim crescerem.

Dentro destas propostas ilegais existem também serviços pagos de subscrição. O mais caricato é que nestes casos a Apple está a receber a sua comissão e a ganhar dinheiro com esta situação ilegal. Kosta Eleftheriou refere que estas apps têm mais de 2 milhões de downloads e geram cerca de 16 mil dólares por dia.

Não existe qualquer posição para este problema do iOS

A Apple tem estado atenta a esta situação, ainda que se tenha mantido em silêncio. Algumas das apps apresentadas por Kosta Eleftheriou foram rapidamente retiradas da App Store, mas aparentemente nenhuma foi ativamente encontrada.

Kosta Eleftheriou é já bem conhecido pelo seu trabalho em detetar este tipo de situações na loja de apps da Apple. Por diversas vezes encontrou e denunciou várias situações em que os utilizadores eram lesados, bem como outras que mostraram situações pouco normais da Apple.