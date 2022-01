Este problema do android não é novo e já foi devidamente avaliado e até resolvido. Uma falha no Teams está a impedir que se consiga telefone para o 112 e outros números de emergência, o que pode ser perigoso para os utilizadores.

A solução encontrada passa pela atualização do Teams. Agora, e para quem ainda não atualizou, a Google está a enviar uma mensagem com o alerta.

Um problema já conhecido do Android

Esta é uma situação bem conhecida e que teve origem há algumas semanas. Um utilizador reportou no Reddit que o seu smartphone Android deixou de conseguir fazer chamadas para o 911 (112), sem qualquer razão aparente e no pior momento possível.

A investigação da Google para este problema do Android acabou por revelar a fonte do problema, estando este no Teams. A solução temporária surgiu rapidamente e levava à necessária atualização desta app da Microsoft, para assim tudo ser normalizado.

Google alerta para a urgência de atualizar o Teams

Agora, e depois de algum tempo, a Google vem alertar novamente os utilizadores do Android para este problema. Foca-se em quem ainda não atualizou o Teams no smartphone e que precisa de o fazer com toda a urgência, para corrigir a falha.

A mensagem da Google é clara e descreve o problema para os utilizadores. Alerta ainda para a necessidade de corrigir o problema, o que poderá ser feito de forma simples e rápida, com a normal atualização do Teams, recorrendo à Play Store.

Fica impossível ligar para números de emergência

Este não é um problema que se limita ao Teams e por isso a Google está a preparar uma atualização para o próprio Android. Inicialmente julgava-se que a falha afetaria apenas o Android 10 e versões posteriores, mas agora sabe-se que afinal é da versão 8 e posteriores.

Tal como a Google revela, é urgente que os utilizadores do Android façam esta atualização do Teams, para ficarem livres deste problema. Recordamos que apenas será detetado no pior momento, quando o utilizador precisar de ligar para o 112, o que não vai conseguir.