Apesar de não ser algo comum, o Android tem alguns bugs que surgem de forma aleatória e que são estranhos para os utilizadores. A Google apressa-se a corrigir estas falhas, mas nem sempre o consegue fazer em tempo útil.

Uma nova destas situações anormais surgiu agora, com uma queixa de um utilizador. Do que descreveu, o Android não está consegue ligar para números de emergência e a culpa não é da Google. Por incrível que pareça, a causa parece estar no Teams da Microsoft.

Esta nova falha do Android não parece estar disseminada por muitos utilizadores, apesar de ter uma importância bem grande. Por não ser uma situação usada de forma recorrente, poderá estar presente em muitos smartphones sem que os utilizadores tenham noção disso.

Reportada inicialmente no Reddit, acabou por despertar a atenção da Google. A situação mostrou que ao ligar para um número de emergência, o smartphone Android simplesmente ignorava a chamada, enviado apenas a localização do utilizador para os serviços de apoio.

A Google acabou por analisar a situação e conseguiu reproduzir o problema pouco tempo depois. Do que revela, tudo está baseado numa interação errada entre o Teams e o Android, quando o utilizador não está autenticado na app da Microsoft.

A recomendação por agora é a mais óbvia de todas, quando problemas destes existem. Os utilizadores que usem o Android 10 ou posterior devem desinstalar o Teams caso não estejam a usar a app ou pretendam autenticar-se num futuro próximo.

A Google adiantou ainda mais informação, tendo revelado que no dia 4 de janeiro irá lançar uma correção para este problema. Antes disso, nos próximos dias, a Microsoft deverá lançar também uma atualização para o Teams que irá evitar que este problema surja no futuro.

Mesmo não sendo uma situação comum, uma vez que parece pouco lógico ter o Teams e não estar autenticado, esta pode ser uma situação complicada. Certamente haverá poucos utilizadores do Android nestas condições, mas caso fosse algo mais normal, certamente que o problema teria contornos bem piores.