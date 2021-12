O Google Play Games funciona no Android e no ChromeOS como um serviço de jogos online, onde os utilizadores podem não só encontrar novos títulos para jogar, mas também desafiar amigos, guardar dados em nuvem, ajuda a monitorizar a suas conquistas e a perceber como se posiciona no ranking de jogadores mundial.

Com a crescente integração do Android no Windows, é natural que também o Google Play Games chegue aos computadores.

Google Play Games chega ao Windows em 2022

Em 2022, o Google Play Games estará disponível em ainda mais dispositivos e além do Android e ChromeOS. Os executivos do Google anunciaram no palco do The Game Awards deste ano que, em 2022, o serviço também estará disponível em computadores com Windows.

Assim, "os jogadores poderão jogar os seus jogos favoritos do Google Play alternando perfeitamente entre um telefone, tablet, Chromebook e, em breve, PCs com Windows", avançou Greg Hartrell, diretor de Produto, Jogos no Android e Google Play.

Aparentemente, o Google Play Games para computadores será um produto totalmente novo e desenhado para o efeito. Assim, a experiência de jogos do Android será elevada, garantindo que os jogadores de smartphone e tablet podem chegar facilmente ao PC e continuar os seus jogos, sem que se perca qualquer informação.

Não é certo ainda de quando, efetivamente, será o serviço lançado, nem tão pouco a imagem que vai oferecer aos jogadores. Mas é certo que a integração do Android no Windows se está a revelar uma grande vantagem para todos os utilizadores, e a chegada do serviço de jogos será certamente encarada de forma muito positiva.