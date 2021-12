Renault cria nova estratégia para convencer os seus clientes a adotar carros elétricos

Embora algumas fabricantes não queiram investir na transição elétrica massiva, outras já estão a implementar medidas nesse sentido. Caso disso é a Renault que já sabe como vai incentivar os seus clientes a mudar para um veículo elétrico.

A nova campanha terá lugar em Inglaterra e no País de Gales.

A Renault decidiu lançar uma nova campanha para convencer os seus clientes a mudar para uma mobilidade com emissões zero. Esta consiste em dar a conhecer as vantagens dos veículos elétricos, em comparação com a tecnologia dos motores de combustão interna.

De agora em diante, em Inglaterra e no País de Gales, todos os veículos de cortesia serão 100% elétricos. Desta forma, a Renault pretende transmitir aos clientes: “Apoiamos veículos elétricos, e queremos que saibam que isto não é uma brincadeira para nós.”

Para além de dar aos clientes a oportunidade de se sentarem e apreciarem um veículo elétrico, os clientes que precisarem de um veículo de cortesia, enquanto o seu está, por exemplo, na oficina, poderão presenciar a diferença dos dois modelos, bem como os custos de funcionamento que lhes estão associados.

Em Inglaterra e no País de Gales, carros de cortesia da Renault serão elétricos

O plano da Renault e da Dacia prevê uma frota de 164 elétricos distribuídos por 15 concessionários, em substituição dos anteriores veículos de cortesia. Cada veículo de cortesia cobre até 8.000 km por ano. Assim, a Renault conseguirá reduzir a sua pegada de carbono, contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do ar.

Esta estratégia da Renault permitirá que muitos clientes se sentem, pela primeira vez, ao volante de um veículo elétrico, tendo a experiência e termo comparativo.

O Renault Zoe 100% elétrico tem sido proeminente no mercado dos veículos elétricos durante quase 10 anos, colocando o carro com emissões zero ao alcance de todos. Ao mudar para carros de cortesia elétricos, o Renault Retail Group está a dar a todos os nossos clientes a oportunidade de experimentar os benefícios da motorização elétrica, para que também eles possam tirar partido de custos de funcionamento acessíveis, ao mesmo tempo que são mais amigos do ambiente.

Disse Ludovic Troyes, diretor geral do Renault Retail Group.

Caso precisem de um veículo de cortesia, os clientes receberão todas as informações acerca do funcionamento do veículo, bem como todas as suas características.

