Renault transforma a sua clássica 4L num carro elétrico voador

Foi durante os anos 60 que a Renault trouxe para o mercado automóvel um dos seus mais icónicos carros. A Renault 4L foi sem dúvida uma das criações mais populares da empresa francesa que ainda hoje faz as delícias dos mais aficionados dos clássicos de quatro rodas.

Agora, a marca arranjou uma forma bastante caricata para homenagear os 60 anos do popular carro. E foi nada menos do que transformar a sua Renault 4L num carro elétrico voador.

Renault 4L é transformada num carro elétrico voador

Não se trata de nenhuma brincadeira, maquete, projeto 3D ou outra possibilidade. A Renault transformou mesmo uma 4L real num autêntico carro voador elétrico como forma de celebrar o 60º aniversário deste clássico.

O veículo foi batizado de AIR4 e trata-se de um enorme drone quadricóptero, ou seja movido por quatro motores, com um tamanho mais do que suficiente para carregar um carro de pequenas dimensões, como a clássica Renault 4L. Este projeto foi realizado com a ajuda da empresa norte-americana TheArsenale, que se considera como a garagem mais louca do mundo.

Portanto esta é uma criação real e pode ver o resumo de todo o processo, desde a ideia, à conceção até ao voo desta Renault 4L especial no seguinte vídeo:

Segundo os detalhes, o AIR4 tem uma estrutura de fibra de carbono e conta com uma bateria de 22.000 mAh. Tem uma capacidade de propulsão de 95 kg para cada uma das hélices, o que totaliza 380 kg. O engenho é capaz de descolar a 50 km/h e voar a até 93 km/h.

De acordo com a TheArsenale:

O AIR4 é um símbolo de independência e liberdade, na forma de fibra de carbono, e nasce da perceção de que o tráfego está a aumentar, as vidas estão a parar, mas o mundo acima de nós está desimpedido. As oportunidades são infinitas. O AIR4 reivindica o ar como a nova estrada para condutores entusiastas.

Esta Renault 4L voadora irá manter-se para já no museu Atelier Renault, em Paris, mas será exibido por vários pontos do mundo a partir de 2022.