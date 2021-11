CD Projekt Red diz que Cyberpunk 2077 será visto como um jogo muito bom no futuro

Se a sua memória for boa, então certamente que se lembra do tão aguardado Cyberpunk 2077 que chegou no dia 10 de dezembro de 2020. O lançamento não foi nada do que a empresa CD Projekt Red esperava, e as falhas graves que o jogo apresentou levaram-no a uma espiral negativa onde a popularidade do título caiu a pique.

Depois da tempestade vem a bonança e, aos poucos, a empresa polaca conseguiu ir corrigindo todos os problemas. E agora, a criadora do jogo acredita que Cyberpunk 2077 será visto como um jogo muito bom no futuro.

Cyberpunk 2077 será visto como um jogo muito bom no futuro, diz CD Projekt Red

Do caos nasce a ordem, e depois da desgraça e completo fracasso que foi o lançamento do jogo Cyberpunk 2077, parece que tudo está a ir agora no caminho certo. Os diversos bugs e problemas do jogo, levaram mesmo a que muitos investidores abrissem processos judiciais e, para além disso, o título foi ainda eliminado da plataforma de jogos da Sony. No entanto tudo isso parece já ter sido ultrapassado.

A criadora do jogo, CD Projekt Red, tem-se esforçado por lançar várias atualizações e correções. E acredita que a situação negativa será revertida em breve.

Numa entrevista ao jornal de negócios polaco Rzeczpospolita, Adam Kiciński, CEO da CD Projekt Red, afirmou que Cyberpunk 2077 será considerado como um "jogo muito bom" no futuro, assim que todos os problemas do lançamento sejam resolvidos.

De acordo com o CEO da criadora:

Cyberpunk 2077 é o maior, mais ambicioso e, definitivamente, o mais complicado projeto dos nossos 27 anos de história. Em quase todos os aspetos tentamos dar um passo em frente, como fizemos com o jogo The Witcher. Lançar um novo jogo traz muitos desafios e riscos, especialmente quando o conceito é tão complexo. Demos vida a uma enorme e vibrante cidade futurística chamada Night City, onde se desenrolam as histórias não lineares dos personagens. Estamos orgulhosos de muitos aspetos do jogo mas, como sabemos, nem tudo saiu como queríamos. No entanto, o reconhecimento da marca Cyberpunk 2077 que conseguimos construi é enorme, e o universo do jogo, as personagens e os detalhes já têm fãs em todo o mundo. Acreditamos que a longo prazo Cyberpunk 2077 será visto como um jogo muito bom e, como outros títulos nossos, vai vender durante anos, especialmente à medida que o hardware se torna mais poderoso com o tempo e nós melhorarmos o jogo. Estamos a trabalhar em atualizações e também numa versão para a última geração de consolas. Claro, o lançamento original ensinou-nos muito. Não deu um impulso e isso motivou-nos a fazer mudanças que nos farão melhorar no futuro.

Certamente que a CD Projekt Red nos irá trazer novidades nos próximos tempos e cá estaremos para noticiar todos os pormenores.

Já jogou Cyberpunk 2077?