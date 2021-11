Desde que apresentou o Windows 10 que a Microsoft se tem focado de forma mais ativa na segurança deste sistema e dos seus utilizadores. O Defender ganhou um papel importante e é hoje uma das principais soluções de segurança.

Como nem sempre teve esta aura de segurança, tem sido constantemente avaliado pela AV-TEST. Os resultados mais recentes voltam a mostrar que o Microsoft Defender continua a provar ser uma das melhores soluções de segurança para o Windows.

A conhecida AV-TEST tem avaliado ao longo dos anos as principais soluções de segurança do mercado. Foca-se em várias áreas e em vários sistemas, para dar aos consumidores uma visão dos antivírus e da sua capacidade de proteção.

O Microsoft Defender tem conseguido manter-se como uma solução que cumpre todos os pontos que a AV-TEST avalia. Estas focam-se em Proteção, Desempenho e Usabilidade, tendo esta solução de segurança conseguido a pontuação (quase) máxima em todos.

A pontuação conseguida ficou nos 17,5 pontos, num máximo de 18 possíveis, recebendo uma avaliação AV-TEST TOP PRODUCT. Com este valor ficou na lista de topo e recebeu uma avaliação similar a uma pontuação máxima. Esta pontuação dá-lhe um destaque grande na lista dos 21 antivírus avaliados.

Com o mesmo resultado do Microsoft Defender ficaram outras soluções. Temos aqui, e por exemplo, o Avira, AVAST, AVG, Bitdefender, ESET e outros. Os que ficaram abaixo dos 17,5 pontos receberam apenas uma classificação AV-TEST Certified.

A avaliação feita, foca-se nos pontos identificados acima, com uma pontuação máxima de 6 em cada uma. Como se vê na tabela acima, nem todas as áreas conseguem ser satisfeita pela maioria, sendo por isso teste com alguma relevância.

Com esta posição, o Microsoft Defender cimenta a sua posição nas propostas de segurança e de antivírus. Reforça e valida toda a aposta de segurança que foi investida e dá aos utilizadores uma confiança muito grande na proteção do Windows.