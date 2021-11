Renault junta-se à Vulcan Energy para a produção de baterias mais ‘verdes’

Os carros elétricos, só por si, não serão uma solução viável para o combate das alterações climáticas. Isto, porque as fabricantes têm de considerar toda a cadeia de valor, moldando-a às necessidades do planeta. Nesse sentido, a Renault assinou um acordo com a Vulcan Energy.

Em conjunto irão produzir baterias mais 'verdes' para carros elétricos.

A transição para uma mobilidade elétrica, no sentido de reduzir as emissões de dióxido de carbono, não pode incluir apenas a venda de carros elétricos. Ou seja, devem ser eliminadas as emissões associadas a todos os processos da cadeia de valor. Aliás, o ciclo de vida das baterias que equipam os carros elétricos ainda são motivo de discórdia.

Para conseguir componentes associados a uma menor quantidade de emissões, a Renault estabeleceu uma parceria com a Vulcan Energy. Embora o primeiro acordo tenha acontecido em agosto, o acordo final foi assinado no dia 20 de novembro.

Vulcan Energy será fornecedora da Renault

Segundo o acordo, a Renault comprará à Vulcan Energy 26.000 e 32.000 toneladas de lítio ‘verde’, isto é, obtido através de processos mais sustentáveis, em termos ambientais. O fornecedor utiliza energia geotérmica para transformar o lítio extraído da terra em lítio processado para utilização em baterias de carros elétricos.

Desta forma, a Renault evitará entre 300 e 700 kg de emissões de CO2 por cada 50 kWh.

O acordo de fornecimento entrará em vigor em 2026 e prevê-se que dure seis anos. Então, os preços praticados serão baseados naqueles que estarão disponíveis na altura.

Esta iniciativa e consequente acordo da Renault com a Vulcan Energy vai ao encontro das crescentes tentativas das fabricantes se tornarem independentes no que toca à produção de baterias, bem como no que à cadeia de valor diz respeito. Afinal, a Renault pretende que 90% das suas vendas correspondam a modelos eletrificados, em 2030, pelo que quer garantir que produzirá baterias suficientes para todos os elétricos e híbridos que quiser vender.

