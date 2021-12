Um dos bugs mais estranhos do Android surgiu há alguns dias num número reduzido de utilizadores. Estes estavam impedidos de ligar para os números de emergência, sem existir uma causa associada e reconhecida.

A investigação levada a cabo pela Google apontou o problema para a Microsoft e para o Teams. Estava prometida uma solução para breve, que chegou agora à Play Store e a todos os smartphones com Android que tenham esta app instalada.

Problemas do Android ao ligar para números de emergência

A situação foi revelada há alguns dias e de imediato criou um alerta grande do lado da Google. Alguns utilizadores do Android, sem uma causa aparentem, não estavam a conseguir ligar para os números de emergência dos seus smartphones.

Rapidamente foi identificada a causa deste problema, ficando a mesma associada ao Teams, mas com uma condição especial e única. A app da Microsoft teria de estar presente no Android, mas sem que o utilizador tenha feita a autenticação no serviço de mensagens.

Teams é o grande culpado desta situação

Além disso, este problema afeta apenas a versão 10 ou posterior do Android, o que a coloca apenas em smartphones mais recentes. A chamada para o número de emergência acontece, mas toca apenas 1 vez e é desligada sem qualquer razão.

A Google prometeu de imediato uma solução mais alargada para o Android, que deverá chegar a 4 de janeiro de 2022. Ainda assim, o Teams iria receber uma atualização urgente para que a situação fosse resolvida e a app deixasse de interferir com as chamadas dos smartphones.

Google e Microsoft querem resolver o problema

Essa atualização está já disponível na Play Store e a ser presentada aos utilizadores que têm o Teams instalado. Com esta novidade, os utilizadores deixam de ter de seguir as recomendações da Google, que eram de remover e reinstalar a app.

O recomendado agora é que os utilizadores do Android façam a atualização do Teams com urgência. Este é um problema muito específico e que precisa de condições especiais para acontecer, mas que ainda assim deve ser acautelado.