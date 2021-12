O WhatsApp tem estado a apostar forte em aumentar a segurança e a privacidade dos seus utilizadores. São muitas as novidades que tem lançado para garantir esta área no serviço, com aparente sucesso.

Uma novidade parece ter sido lançada agora, ainda que em segredo. Há vários utilizadores a indicar que deixou de ser possível ver quando outros utilizadores estão ligados, ainda que em condições específicas.

WhatsApp com novidades na privacidade

Uma das funcionalidades interessantes do WhatsApp é saber quais os contactos que estão ativos. Desta forma podemos iniciar uma conversa, com a certeza de que o contacto não estão desligados e que, se quiserem, podem responder.

Este estado pode ser controlado pelo utilizador, que, ao mesmo tempo, perde a capacidade de ver o estado de outros. O controlo tem sido alargado e pode ser gerido de forma fina, garantindo que apenas quem é pretendido pode ver o estado.

Novas regras para ver o estado dos contactos

Claro que, e não podia deixar de ser, estes estados podem ser explorados e assim saber quando os utilizadores estiveram ligados no WhatsApp. Existem apps tanto na Play Store como na App Store que são usadas para este fim e que permitem saber mais do que o pretendido.

Agora, e como vem a se relatado, estes estados deixaram de estar acessíveis para alguns utilizadores sem qualquer explicação. Simplesmente desapareceram e não podem ser consultados. Do que se sabe, acontece a quem não tem esse contacto na sua lista ou nunca trocaram uma mensagem.

Serviço já confirmou esta mudança

Esta informação foi, entretanto, confirmada pelo suporte do próprio WhatsApp, que confirmou esta mudança. É relatado que não terá qualquer impacto nos contactos atuais dos utilizadores e das conversas que têm já ativas.

Mesmo não tendo sido revelada aos utilizadores, esta parece ser mais uma medida essencial para o WhatsApp e quem usa este serviço. Ao bloquear de forma indireta a informação do estado, os utilizadores passam