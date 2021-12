Hungria tomou medidas para atingir a neutralidade carbónica

Além das fabricantes, também os governos têm tomado medidas, no sentido de diminuir as suas emissões de dióxido de carbono. Afinal, a mudança depende em grande parte de si. Por exemplo, a Hungria traçou objetivos, por forma a alcançar a neutralidade carbónica.

Até 2030, mais de 90% da produção de eletricidade no país será isenta de carbono.

A par de outros fatores, a proteção climática pode ser fortemente influenciada pela produção de energia. Portanto, a Hungria pretende que, até 2030, mais de 90% da produção de eletricidade no país seja isenta de carbono.

A notícia foi dada por László Palkovics, ministro da Inovação e Tecnologia da Hungria, que revelou que estas medidas têm como objetivo a neutralidade carbónica.

Hungria quer aproximar-se da neutralidade carbónica

Durante a Planet Budapest 2021, o ministro Palkovics afirmou, após a sua apresentação, que a proteção climática e a produção de energia andam de mãos dadas e que, por isso, até 2030, mais de 90% da produção de eletricidade na Hungria será isenta de carbono.

Segundo ele, tanto a energia nuclear, como a solar, desempenharão um papel essencial neste sentido, e que os planos preveem um aumento drástico da capacidade das centrais solares, por exemplo.

O ministro da Hungria acrescentou que os grandes poluidores e as empresas de energia deveriam assumir a sua posição, fazendo parte do cumprimento dos objetivos de proteção climática. Mais do que isso, referiu que é uma prioridade que os transportes se tornem mais verdes, incluindo os ferroviários.

Na mesma intervenção, o ministro revelou que o governo lançou medidas verdes em grande escala no sistema de transporte rodoviário, programando concursos para aquisição de automóveis e bicicletas elétricas. De entre essas medidas, Palkovics destacou a transformação da Mátra Power Plant, um grande poluidor de carvão, numa central amiga do ambiente.

Sobre a modernização da energia doméstica, o ministro da Hungria mencionou um esquema governamental que apoia o desenvolvimento de sistemas de aquecimento.

Leia também: