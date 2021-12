Possível sistema de mineração de criptomoedas incendeia-se na Tailândia

Como sabemos, existem muitos sistemas de mineração de grandes dimensões espalhados pelos quatro cantos do mundo. Alguns já tivemos oportunidade de destacar aqui no Pplware, nos quais constam imensos equipamentos para a extração das moedas digitais, como placas gráficas, ASICs, enormes sistemas de arrefecimento, entre outros.

Mas a notícia de hoje dá conta de um incêndio de grandes proporções que terá destruído um possível sistema de mineração de criptomoedas na Tailândia. O fogo destruiu 72 servidores e os prejuízos rondam os 53 mil euros.

Suspeita de sistema de mineração incendiado na Tailândia

Um possível sistema de mineração de criptomoedas na Tailândia incendiou-se recentemente. Apesar de ainda não haver certeza de que se tratava de um local para essa atividade, tudo leva a crer que sim. O incêndio destruiu 72 servidores e o prejuízo total dos equipamentos danificados ronda os 2 milhões de Baht, ou seja, cerca de 53 mil euros numa conversão direta à escala atual.

Segundo as autoridades policiais de Chiang Mai, cidade onde este potencial sistema de mineração se encontrava, o fogo não provocou quaisquer mortos nem feridos, pois na altura do incêndio não se encontrava ninguém no local.

Tal como podemos ver pelas imagens divulgadas, o local ficava inserido numa espécie de apartamento localizado na Mahidol Road, num pequeno prédio com apenas três andares, situado no centro dessa mesma cidade. De acordo com os detalhes, o espaço estava alugado há apenas duas semanas.

Embora seja referido que foram incendiados 72 servidores, não há informação sobre se seria apenas essa a quantidade de equipamentos no local. No entanto, através das imagens, onde apenas uma capta os equipamentos, não se consegue perceber de que género de servidores se trata, se existem ASICs, placas gráficas, etc.

De acordo com os vizinhos que se encontravam nas redondezas, este foi um incêndio que demorou algum tempo a apagar.

Caso se confirme que este seria um local usado para fins de mineração de criptomoedas, não seria então a primeira vez que um problema deste género acontece.