Estudo: ondas de calor já estão a atingir níveis incompatíveis com a sobrevivência humana

As ondas de calor estão a tornar-se uma das maiores ameaças climáticas do século XXI. Um novo estudo conclui que o impacto do calor extremo na saúde humana poderá estar a ser significativamente subestimado, colocando milhões de pessoas em risco.

Os cientistas analisaram alguns dos episódios de calor mais severos registados entre 2003 e 2024 e chegaram a uma conclusão preocupante, muitas condições atualmente consideradas suportáveis podem, na realidade, representar um perigo mortal para a população.

Ondas de calor: temperatura não conta toda a história

Durante décadas, a avaliação do risco associado ao calor baseou-se sobretudo na temperatura do ar. No entanto, o corpo humano reage a um conjunto muito mais complexo de fatores.

A humidade, a radiação solar, a velocidade do vento, o tempo de exposição e até o tipo de vestuário influenciam diretamente a capacidade do organismo para dissipar calor.

Para avaliar melhor estes efeitos, os investigadores recorreram a um modelo fisiológico avançado que simula a capacidade real de transpiração e arrefecimento do corpo humano.

Os resultados mostram que tanto ambientes muito húmidos como regiões extremamente secas podem atingir níveis de stress térmico incompatíveis com a sobrevivência.

A investigação coloca assim em causa algumas das ideias tradicionalmente aceites sobre os limites fisiológicos do ser humano perante temperaturas extremas.

Noites mais quentes agravam o problema

Um dos aspetos mais preocupantes identificados pelo estudo é o aumento das temperaturas noturnas.

Tradicionalmente, as horas da noite permitiam ao organismo recuperar do esforço imposto pelo calor diurno. Contudo, nas grandes cidades essa recuperação está a tornar-se cada vez mais difícil.

O asfalto, os edifícios e outras superfícies urbanas acumulam calor durante o dia e libertam-no lentamente durante a noite, criando o fenómeno conhecido como “ilha de calor urbana”.

Como consequência, o corpo humano permanece sujeito a stress térmico durante mais tempo, aumentando o risco de problemas de saúde graves.

Idosos estão entre os grupos mais vulneráveis

O estudo confirma também que o calor extremo não afeta todas as pessoas da mesma forma.

Com o envelhecimento, o organismo perde parte da sua capacidade natural para regular a temperatura corporal. A produção de suor diminui, a circulação sanguínea torna-se menos eficiente e a sensação de sede pode ser reduzida.

Por essa razão, condições que podem ser toleradas por adultos mais jovens podem rapidamente tornar-se perigosas para pessoas com mais de 65 anos.

O risco aumenta ainda mais em indivíduos com doenças cardiovasculares, diabetes, problemas renais ou que estejam a realizar determinados tratamentos farmacológicos.

O calor também expõe desigualdades sociais

Embora as alterações climáticas afetem todo o planeta, os seus efeitos não são sentidos de forma igual.

Quem dispõe de habitações bem isoladas, ar condicionado eficiente ou acesso a espaços verdes beneficia de uma proteção adicional durante episódios de calor extremo.

Por outro lado, populações economicamente mais vulneráveis, trabalhadores ao ar livre e residentes em zonas densamente urbanizadas enfrentam riscos significativamente superiores.

Em muitas regiões do mundo, milhões de pessoas continuam sem acesso fiável a sistemas de refrigeração ou mesmo a água potável segura durante períodos de temperaturas elevadas.

As mortes podem estar a ser subestimadas

Outro dos alertas lançados pelos investigadores diz respeito à contabilização das vítimas.

Embora os casos de golpe de calor sejam relativamente fáceis de identificar, muitas mortes relacionadas com temperaturas extremas surgem associadas a complicações cardiovasculares, insuficiência renal ou agravamento de doenças pré-existentes.

Nestas situações, o calor raramente aparece como causa principal nos registos oficiais, apesar de ter desempenhado um papel determinante.

Vários estudos epidemiológicos realizados na Europa sugerem que as ondas de calor provocam milhares de mortes adicionais que acabam por não ser refletidas nas estatísticas específicas relacionadas com o calor.

Como adaptar as cidades a um clima mais quente?

Os especialistas defendem que a resposta não passa apenas pela instalação de mais equipamentos de ar condicionado.

A adaptação urbana deverá desempenhar um papel central na proteção das populações.

Entre as medidas consideradas mais eficazes destacam-se:

Aumento da cobertura arbórea nas cidades;

Criação de corredores verdes e parques urbanos;

Utilização de pavimentos e coberturas refletoras;

Construção de edifícios bioclimáticos;

Implementação de refúgios climáticos acessíveis;

Reforço dos sistemas de alerta precoce.

Cidades como Barcelona, Paris, Singapura e Medellín já estão a desenvolver estratégias específicas para reduzir a exposição dos habitantes ao calor extremo.

O impacto também se faz sentir no ambiente

As consequências não se limitam à saúde humana. As temperaturas elevadas aumentam a evaporação da água armazenada em rios, albufeiras e solos agrícolas, agravando fenómenos de seca.

Os ecossistemas florestais tornam-se mais vulneráveis a pragas, doenças e incêndios.

Ao mesmo tempo, a produtividade agrícola pode diminuir, os ciclos reprodutivos de várias espécies podem ser alterados e organismos invasores adaptados a climas mais quentes encontram condições favoráveis para se expandirem.

O aumento do uso de sistemas de refrigeração gera ainda maior procura de eletricidade durante os períodos de calor intenso. Quando essa energia provém de combustíveis fósseis, contribui para um ciclo que continua a alimentar o aquecimento global.

Um novo olhar sobre os limites do corpo humano

Os autores do estudo defendem que a avaliação do risco térmico precisa de evoluir para refletir melhor a realidade.

Não existe uma temperatura universal a partir da qual todas as pessoas enfrentam o mesmo perigo. A idade, o estado de saúde, a humidade, a exposição solar e até as condições socioeconómicas podem fazer a diferença entre suportar ou não um episódio de calor extremo.

À medida que o planeta continua a aquecer, compreender estes fatores será fundamental para criar sistemas de alerta mais eficazes e garantir que as cidades permanecem habitáveis nas próximas décadas.