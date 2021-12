Apesar de ter um design completamente diferente do que é normal para uma pickup, a Cybertruck da Tesla trouxe um marco importante para o mercado automóvel. Não são consensuais as suas linhas e também estas devem estar longe do que será a sua forma final.

Um novo vídeo surgiu e trouxe novidades importantes. A Cybertruck parece ter novidades no que toca ao design e a alguns elementos. Apesar de quase discretas, estas mudanças têm um impacto grande e mudam muito nesta pickup da Tesla.

Desde que foi apresentada que se sabe que o design da Cybertruck está longe de estar terminado. A vontade de Elon Musk era manter as dimensões e o desenho apresentado, mas esta não parece ser uma situação possível de manter.

Assim, espera-se que surjam mudanças como as que foram agora reveladas. Uma filmagem realizada por um drone que sobrevoou a pista de testes da Tesla, em Fremont, conseguir captar imagens do que se pensa ser uma nova Cybertruck, com mudanças grandes no design.

Existem de imediato alguns elementos que saltam à vista e que parecem ter vindo para ficar. Falamos dos espelhos retrovisores e de um grande limpa-vidros, que a marca agora adicionou. No primeiro caso, e do que Elon Musk revelou, são obrigatórios para o futuro.

O caso do limpa-vidros é diferente, tendo a Tesla de ter uma solução para a Cybertruck. A marca tinha revelado que estaria a preparar um sistema baseado em laser para conseguir garantir a limpeza do vidro frontal, algo que parece estar a abandonar.

A somar a estas 2 mudanças, há ainda a presença de 3 novas luzes na frente, na zona central, e mudanças nos guarda-lamas da Cybertruck. Curiosamente, e neste modelo de testes da Tesla, a cobertura traseira não foi vista, podendo no entanto estar recolhida.

Com os planos para iniciar a sua produção e comercialização já em 2022, a Tesla terá de terminar em breve o design da Cybertruck. Provavelmente este estará próximo do que é o desenho final, preparando assim esta pickup para chegar ao mercado.