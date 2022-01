Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como recuperar a conta de Gmail do meu filho menor?

Bom dia, Envio este email para pedir a vossa ajuda preciosa. No ano 2019, criei uma conta no Gmail para o meu filho que não tinha 13 anos Inicialmente disse que tinha mais de 13 anos e criei um conta família na qual ele pertencia. Num "mau" dia resolvi alterar a conta do Daniel para a real data de nascimento (na altura com 11 anos). Entretanto, deixei de ter acesso à conta, eventualmente por não ter continuado a pagar a assinatura familiar (não consigo determinar a razão neste momento!) Atualmente não consigo recuperar a conta apesar de ter a password. Sempre que tento iniciar aparece esta mensagem: "Não é possível encontrar a sua conta Google" Também não consigo recuperar a conta porque aparece a seguinte mensagem: "Esse nome de utilizador já existe. Experimente outro" Não consigo criar nem entrar. Que poderei fazer ? Estou desesperado. Nota: este endereço para mim é importante porque corresponde ao nome completo do Daniel. Obrigado pela atenção. Fernando Serras

Resposta:

Fernando,

Infelizmente, parece que não irá ter muita sorte para voltar a aceder a essa conta de email.

De acordo com o que consegui apurar, o que terá acontecido foi uma violação dos termos de utilização do Gmail, ou das políticas de conduta do utilizador, ou dos termos de utilização dos serviços Google.

Ao fazer uma alteração de idade, ainda por cima para mais novo, a conta ficou imediatamente sinalizada como estando a ser providenciada informação falsa e, como tal, foi automaticamente desativada. A Google, geralmente, não tolera “brincadeiras” com nada do que se relacione com crianças e, por tanto, age sem meio termo.

Não existe qualquer informação da possibilidade de reaver uma conta que tenha sido desativada por essas razões, muito menos acerca da possibilidade de reutilizar o seu endereço, pelo que a poderá considerar perdida.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo instalar o Windows 11 no meu PC?

Bom dia. Espero que tenham tido umas otimas festas e aproveito para desejar um excelente 2022. A minha dúvida prende-se com os famosos blue screen. Ao tentar atualizar para o windows 11 ( tentando manter tudo o que o PC tem) através de uma pen iniciável, aparece-me os seguintes códigos de erro :

É possível saber o que causa este erro de maneira a corrigir e evitar que se tenha de formatar o pc? Já agora, para qualquer outro blue screen, cuja origem não seja hardware, há alguma solução equivalente? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Raramente se consegue diagnosticar um problema, à partida desconhecido, pela pobre e rudimentar informação que o blue screen nos dá.

No entanto, a descrição do erro que surge no Windows já pode levar a outras conclusões.

O que dá a entender, é que o procedimento não está a ser feito corretamente. Ou seja, ao arrancar a partir da Pen Drive, todos os dados necessários vão ser copiados para o computador, pelo que não precisará mais dessa Pen após o primeiro reinício automático.

Tenho 2 palpites: ou está a arrancar a segunda vez a partir da Pen, ou, devido a ter a Pen ligada, o computador não está a arrancar nas condições esperadas.

O que recomendo que faça é utilizar o procedimento oficial de upgrade do Windows 11 a partir do Windows Update, ou utilizar o assistente de instalação direta, todos eles com a opção de manter os ficheiros e configurações existentes:

[Respondido por Hugo Cura]

As atualizações no Windows 11 bloquearam. O que devo fazer?

Muito bom dia! Espero que toda a equipa se encontre bem e a preparar 2022 com saúde. Venho pedir a vossa ajuda. Anteontem o meu PC tinha duas atualizações para fazer. Escolhi atualizar e, agora, as atualizações ficaram bloqueadas tal como o botão "Transferir agora". A atualização que está a provocar o problema está relacionada com a Intel. Desta forma também não posso atualizar o Windows Defender... Anexo uma imagem que mostra o estado em que estão as atualizações. Já reiniciei o PC várias vezes. O PC é novo (apesar de já ter aqui bastante trabalho realizado) e não tenho pontos de restauro criados. Há alguma coisa que possa fazer que não passe por formatar o PC? Fico muito grato por toda a ajuda e tempo que puderem dispensar.

Resposta:

Rui,

Há uma possibilidade remota de esse problema ter sido originado por uma firewall, algo que tenha impedido que esse download arrancasse. Terá alguma firewall que esteja a provocar isso? Se sim, desative-a temporariamente, para perceber se surte algum efeito.

Caso não seja esse o problema, poderá fazer os seguintes passos para “repor” o ambiente de operação do Windows update:

no Menu Iniciar, pesquisar por Serviços ou services.msc e abrir

procurar e abrir o serviço Windows Update , e clicar Parar

no Explorador do Windows, abrir a pasta C:\Windows\SoftwareDistribution e apagar todo o conteúdo

voltar a ir ao serviço Windows Update e clicar Iniciar

Este procedimento limpa todos os ficheiros temporários do Windows Update, pelo que o problema deverá ficar resolvido.

[Respondido por Hugo Cura]

Como tirar a minha TV Android do modo de segurança?

Boa noite, Penso que serão os únicos que me poderão ajudar .... Neste último black friday comprei uma android TV Xiaomi TV p1 43p E após uma quebra de internet a TV apareceu no canto inferior esquerdo um "alerta" modo seguro. Após várias pesquisas na NET e YouTube nada concreto aparece,ou o que aparece não funciona! Por ventura a vossa equipa poderá ajudar? Obrigado e bom ano pra todos! Filipe Lima

Resposta:

Filipe,

A entrada do Android no modo de segurança tem várias causas, mas tipicamente é provocada pelo utilizador.

A situação que descreve não é de todo normal e aponta para um problema que poderá ser simples de identificar.

O que pensamos que possa estar a acontecer é uma das apps recentes que instalou possa estar a trazer problemas para essa TV Android.

Assim, a forma mais fácil de resolver esta questão é com o remover de uma das últimas apps que instalou.

Repita este processo até encontrar o culpado, devendo a cada uma das remoções fazer um reiniciar da TV.

No caso de não conseguir encontrar o culpado, a única recomendação possível é fazer o inevitável reset para as configurações originais.

Na situação limite de não conseguir ainda assim resolver o problema, o ideal é ativar a garantia da marca e tentar com o serviço de suporte encontrar a solução para o problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Como atualizado o meu MEO A35 para um Android mais recente?

Olá a todos Chamo-me Luís Garcia Tenho um smartphone antigo (MEO A35 STARNAUTE Android 6.0) e gostaria de saber se seria possível instalar outra versão do Android mais recente. Gostaria que me ensinassem a fazer a instalação sem mandar o telefone para o lixo. Obrigado Cumprimentos Luís Garcia

Resposta:

Luís,

A resposta que temos estará muito longe da que gostaria de receber. Infelizmente esse smartphone não deverá ter qualquer atualização disponível.

A forma normal de um equipamento ter atualizações no Android é através da disponibilização da mesma pelo fabricante.

Nem sempre isto é garantido e por isso muitos smartphones acabam por ficar abandonados e sem qualquer atualização.

Uma segunda solução é através de uma ROM personalizada, mas mesmo esse caso dependerá sempre da disponibilidade e da vontade de toda uma comunidade, que quanto maior for, melhor será.

No caso do seu MEO A35, as atualizações ficaram paradas no tempo, tanto porque a marca não disponibiliza novas versões.

Ao mesmo tempo, e dado que é um smartphone muito específico, este não tem certamente uma comunidade muito grande a manter e a adaptar novas versões do Android para depois as disponibilizar.

[Respondido por Pedro Simões]

Já tenho 3 anos de garantia na compra de um novo smartphone?

Boa tarde. Será possível uma inflamação? A aquisição de telemóveis após 1 de janeiro de 2022 já vai abranger uma garantia de 3 anos? Obrigada. Ana Sousa

Resposta:

Ana,

A informação que temos é que a partir de 1 de janeiro de 2022, o prazo de garantia dos bens móveis, como eletrodomésticos, passa para três anos e o prazo de garantia dos bens imóveis, em certos casos, é de dez anos.

Esta mudança resulta da transposição de uma diretiva europeia que pretende reforçar a proteção dos consumidores.

Assim, e respondendo à sua questão, a resposta é um sim. À luz da nova lei, esta é uma nova realidade que entrou já em vigor.

[Respondido por Hugo Cura]

