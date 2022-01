Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como fazer se não posso instalar o Windows 11?

Preciso de uma ajuda para poder instalar o windows11. Segundo informação da Microsoft, tenho que alterar o processador actual para outro mais actual que já vêm com TMP 2.0 ou mais . Na vossa opinião com mais conhecimento informáticos o que me aconselham a instalar para o windows 10 versão 21H2. com os cumprimentos Mateus Guimarães

Os padrões para instalação do Windows 11 são, como sabemos, diferentes do que a Microsoft requer para a versão anterior.

Assim, e caso tenha problemas, o ideal é manter-se com o Windows 10, que vai ter suporte e novidades da Microsoft até 2025.

Aplique as atualizações que forem propostas e certamente o seu sistema vai funcionar de forma normal, como pretendido.

Ainda assim, e caso queira arriscar, a Microsoft tem uma solução para as situações como descreve.

No artigo abaixo tem tudo explicado sobre como atualizar o Windows 10 para o Windows 11:

Deverá ter em atenção que para estes não casos não existe a garantia de que vão ser mantidas as atualizações.

Até agora estas atualizações têm sido garantidas e tudo sem funcionar de forma normal, mas não existem garantias para o futuro.

Qual a melhor app para desporto que grave a rota do GPS?

Boa tarde Gostaria que me indicassem uma app GPS Android para diversas atividades (Corrida, BTT, etc), que gravasse uma rota não definida com uma função de Replay, playback, para mais tarde visualizar a rota feita. Obrigado. Luís

Existem várias apps que poderá usar para fazer o rastreio da sua atividade física e que poderá rever mais tarde.

Deixamos abaixo duas propostas que certamente estarão ao nível do que pretende:

Teste e valide qual destas a mais o satisfaz, para assim ter a app que pretende no seu smartphone.

As portas Ethernet do Router Fiber Gateway da MEO são Gigabit?

Olá, Gostaria de perguntar se as portas Ethernet do Router Fiber Gateway da MEO são Gigabit. Podem ajudar? Obrigado, Sérgio Martins

Tal como indicámos na apresentação desse router, as portas do switch que está presente são todas a Gigabit.

Da mesma forma, a atualização desse router, o Fiber GateWay com WI-FI 6, tem também a mesma velocidade nas portas do switch presente.

Assim, e para dentro da rede de sua casa, a comunicação será feita a essa velocidade, caso os equipamentos a suportem.

Para fora, na comunicação com a Internet, a velocidade dependerá do que tiver contratado, do congestionamento da rede do operador e até do site ou serviço a que está a aceder.

Como acertar o idioma do Facebook no iPhone?

Boa tarde, Venho por este meio colocar a seguinte questão, sou utilizador de Iphone e de apple watch, onde nos últimos tempos tenho notado que as apps do messenger do facebook, tanto no iphone como no relógio estão em dois idiomas inglês e portugues, o que devo fazer para corrigir? Já mudei o idioma do iphone e do relógio várias vezes de inglês / portugues e vice-versa, mas no quando mudo o telefone para inglês fica tudo bem, quando mudo para portugues fica uma mistura dos dois idiomas. Com os melhores cumprimentos, Alexandre Conceição

Há uma solução que poderá tentar para que o idioma do Facebook fique em Português no seu iPhone.

Esta será aplicada apenas no smartphone, mas deverá depois ser propagada para o smartwatch da Apple.

Assim, e dentro da app do Facebook, deverá carregar no menu que se encontra na zona inferior direita.

Aqui dentro deverá descer até encontrar a opção Definições e Privacidade, que deve depois abrir para ter acesso a mais opções.

Procure então a opção Idioma da app e será depois encaminhado para as definições do iPhone, para definir o idioma que quer usar na app Facebook.

Só lhe resta então escolher o português e tudo deverá ficar resolvido.

Como configurar um FTP no meu router Vodafone?

Boa tarde. Gostaria de configurar um servidor FTP no router Vodafone. Já coloquei o serviço na porta 21 ou noutras portas para teste e funciona na rede local. Contudo, como posso abrir para fora da rede? Tenho que configurar o port forwarding? Só com isso dá para configurar para aceder externamente? Ou posso ter um device Android com FTP (mirror do FTP do router) aberto para fora como porta forwarding? Já tentei isso mas não tem funcionado. Conseguem ajudar para me indicar qual a melhor forma de conseguir aceder externamente, por favor? Obrigado. Alguma questão, estou disponível para esclarecer. Cumprimentos, Pedro Mendes

A forma de fazer essa configuração é mesmo através do Port Forwarding. Só desta forma os pedidos de acesso ao porto 21 são encaminhados para o IP certo.

Assumindo que a configuração do servidor de FTP está corretamente feita dentro da sua rede, terá de trabalhar agora a parte de comunicação com o exterior.

Assim, tem de aceder ao router da Vodafone e na zona associada ao Port Forwarding definir uma regra que encaminha os pedidos dirigidos ao porto 21 para o IP do servidor na sua rede interna, no mesmo porto, se for o caso.

Há, no entanto 2 alertas que temos de deixar e que podem trazer problemas no futuro se não forem acautelados agora.

O primeiro tem a ver com a atribuição do endereço IP ao servidor de FTP. Caso esteja a usar uma atribuição dinâmica de endereços (DHCP) - algo que é o normal - o ideal é fixar um endereço no router para ser usado pelo servidor de FTP.

Após fazer essa configuração no router, deverá fazer também a configuração do novo IP no servidor. Caso seja um servidor FTP no router, não tem de se preocupar com este passo.

O segundo, também ele relacionado com o IP usado, tem a ver com a interface pública do router. Mesmo não sendo frequente, o operador, neste caso a Vodafone, poderá mudar o IP atribuído.

Ao tentar aceder ao endereço que estava antes, o mais certo é que não tenha acesso ao seu FTP. O que recomendamos para este caso é que use um serviço como o no-ip, para que tenha sempre um nome DNS associado ao IP atual do router.

À parte destas questões, configurar um servidor de FTP, ou outro protocolo, é um processo simples. Basta que comece por abrir no seu router o acesso certo.

Como remover a minha imagem dos comentários do Pplware?

Boa noite, Comentei um artigo do pplware, e a minha foto ficou associada ao comentário. Como poderei alterar a foto que está associada ao meu email? Ou simplesmente não surgir foto? Saudações, David Melo

O serviço que o Pplware usa para associar os utilizadores aos seus seus avatares é um dos mais usados na Internet.

Falamos do Gravatar, acessível neste endereço, e que associa o endereço de email usado no comentário à imagem que o utilizador definiu neste serviço.

Assim, e para remover a sua imagem do comentário que colocou, basta aceder ao serviço, com o endereço de email usado no comentário, e alterar a configuração.

Poderá alterar a imagem para uma menos pessoal ou simplesmente remover essa mesma imagem, ficando assim com uma imagem padrão e neutra.

Esta alteração terá impacto imediato e será alterada também em todos os comentários que tiver colocado com esse endereço de email associado.

