As apps da Apple sempre estiveram protegidas das opiniões dos utilizadores, ao não poderem ser avaliadas. Este cenário foi alterado recentemente, com a gigante de Cupertino a colocar as suas propostas sob escrutínio.

Este movimento começa agora a dar frutos, mas levanta também algumas questões bem difíceis. A mais visível foi a app Podcasts, que subiu rapidamente demais e está já no topo da lista das apps do iOS, deixando sérias dúvidas sobre como isso aconteceu.

App Podcasts dispara na tabela de avaliações

O que o programador Kosta Eleftheriou detetou e o site The Verge confirmou, foi um movimento anormal da app da Apple. Esta estava no fundo da tabela de apps desta categoria, com uma pontuação de apenas 1.8 pontos. Ao fim de algumas semanas, e sem razão lógica, disparou para o topo, onde ficou com 4.8 pontos.

Este movimento ascendente aconteceu demasiado rápido e depois de um surto de avaliações. Estas surgiram sem qualquer alteração na app e sem que exista uma mudança que justifique quer a nova pontuação, quer todas as novas avaliações.

Apple mudou as regras da avaliação das apps

A Apple mudou recentemente a forma como estas avaliações acontecem nas suas apps. Está a pedir aos utilizadores que avaliem a app durante a utilização, tal como outras fazem. O problema é que maioria dos utilizadores está a avaliar o conteúdo e não a própria app e a sua qualidade.

Curiosamente, esta situação parece não afetar outras apps da Apple. A pontuação do Apple Maps está ainda nos 2.8, sem alterações grandes. Também o iTunes tem 4.8 pontos, mas com avaliações focadas na app e não no conteúdo que oferecem aos utilizadores.

Avaliações não têm a ver com o que esta oferece

Ao avaliar as revisões e as pontuações aplicadas, fica claro o que está a acontecer. As pontuações máximas são dadas a conteúdos que os utilizadores ouviram recentemente e as pontuações mínimas são efetivamente dadas à app e ao que esta oferece aos utilizadores.

Tudo parece estar percebido e com uma causa identificada. A forma como a Apple está agora ativamente a pedir feedback das suas apps está a induzir os utilizadores em erro, por parecerem focadas nos conteúdos. Ainda assim, os resultados parecem positivos e neste caso a pender para o lado da app Podcasts.