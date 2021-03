Mesmo sendo um serviço de streaming que a maioria dos utilizadores escolhe como o preferido, muitos optam por usar contas partilhadas. Desta forma simples conseguem um preço mais baixo para usar este serviço.

A partilha de contas não é um tema novo e a Netflix parecia ignorar a sua existência. Essa posição parece estar agora a mudar e há uma novidade que muitos utilizadores não vão certamente gostar. Em breve poderá haver uma validação das contas e acabar a partilha.

A posição contra contas partilhadas

Nunca foi clara a posição do Netflix sobre a partilha de contas entre utilizadores. As suas regras definem claramente que “apenas a uso pessoal e não comercial e não podem ser partilhados com pessoas fora da sua residência”.

Ainda assim, a empresa nunca foi clara numa posição contra a sua existência e nem toma medidas ativas para o evitar. Esse cenário parece agora estar a mudar o Netflix tem em testes uma novidade que pode limitar a partilha de contas entre utilizadores.

Utilizadores do Netflix não vão gostar

Os relatos publicados nas redes sociais mostram que o Netflix está agora a monitorizar a utilização de contas. Sempre que for detetada uma situação anormal é mostrada uma mensagem que confirma o que está escrito nos Termos de Utilização Netflix. O utilizador deverá habitar com o dono da conta.

Assim, e para tal, o acesso acaba por ser bloqueado após a autenticação. Nesse momento irá ser pedido ao utilizador que confirme a posse da conta, por email ou por mensagem. Existe uma 3ª opção que permite ser feito mais tarde, deixando o utilizador continuar a usar a conta por tempo indeterminado.

Testes podem ser alargados a mais contas

Com uma base cada vez maior de utilizadores, o Netflix poderá em breve alterar a sua política. Já em 2019 deu mostras de querer impor mudanças e agora poderá finalmente dar o passo que parece ter andado a adiar.

Não se sabe se e quando a nova medida do Netflix entra em vigor e como será a sua aplicação. A verdade é que poderá mesmo estar prestes a acontecer uma mudança grande e que muitos não vão gostar. Claro que será apenas por aqueles que usam contas partilhadas.