Alerta: Português ficou sem 1650€ por responder a SMS

Atenção aos ataques que chegam por SMS ou e-mail. Com o país confinado e com as pessoas mais tempo ligadas à internet, os burlões têm estado mais ativos. Como temos referido, desde o início da pandemia os ataques online têm crescido e há muita informação e dinheiro roubado.

O mês de janeiro de 2021, registou uma média de 20 reclamações por dia, um significativo aumento de 71% face a janeiro de 2020.

O Portal da Queixa fez recentemente uma análise ao volume de reclamações recebidas, relacionadas com burlas online. O Portal revela que só em janeiro foram recebidas mais de 600 reclamações o que dá em média 20 reclamações por dia.

De acordo com a análise do Portal da Queixa, ao longo de 2020, foram registadas 5786 reclamações relacionadas com burlas online, um aumento de 69% face ao ano de 2019, onde foram apresentadas pelos consumidores 3415 queixas.

Relativamente a 2021, a análise das reclamações do mês de janeiro, e respetiva comparação com o período homólogo, revela um crescimento exponencial do número de queixas face a janeiro de 2020: um aumento de 71%. Em janeiro deste ano, a maior plataforma global de comunicação entre consumidores e marcas do país, recebeu 621 reclamações, sendo que, em janeiro de 2020, foram registadas apenas 363 queixas.

Burla rouba 1650€ a português após responder a SMS

Denunciando ter sido burlado em 1650€, Bruno Pinto é um dos consumidores portugueses que recorreu ao Portal da Queixa para reportar o seu caso de burla online: “Hoje fui burlado em 1650€ por ter dado o código que recebi em SMS por parte do burlão. Já coloquei o meu cartão em lista negra. Apresentei queixa no portal da queixa e amanhã vou a GNR.”

Como sabemos, hoje em dia a grande parte dos ataques chegam por e-mail e por SMS. O Phishing continua a ser um dos ataques com muito sucesso por parte dos atacantes. É considerado um ataque de Phishing quando alguém está a tentar enganá-lo(a). O objetivo é obter as suas informações pessoais através da internet ou levá-lo(a) a exercer ações com o objetivo de o burlar de alguma forma.

Os emails, SMS de phishing aparentam ser válidos e de remetentes confiáveis. O objetivo é tentar que os utilizadores procedam à abertura do(s) anexos ou que cliquem num link para depois tentarem obter a sua informação.