Portugal: Mapa mostra cidades que podem ficar submersas já em 2050

Muito se tem falado sobre as alterações climatéricas! Há medidas em curso impostas por vários países, mas segundo um relatório recente, o aquecimento global é pior e está a ser mais rápido do que se temia.

O Programa de Aumento do Nível do Mar da Climate Central permite ter uma ideia do que pode estar submerso em Portugal em 2050, isto se as emissões de carbono continuarem ao ritmo atual.

Veja quais a cidades portuguesas que podem ser afetadas...

O cenário não é muito otimista e 2050 não está assim tão longe. Os alertas são quase como um ultimato e é mesmo urgente a mudança. De acordo com ferramentas que estão disponíveis online de forma gratuita, é possível ver o cenário daqui a 30 anos se nada for feito.

Em Portugal, cidades como Aveiro e Figueira da Foz poderão estar ameaçadas já nos próximos trinta anos.

Regiões como o Estuário do Tejo e o Estuário do Sado também poderão sofrer grandes alterações, com o caudal dos rios a apoderar-se de áreas significativas para a produção agrícola.

A sul do país, a subida do nível médio do mar e a intensificação de tempestades, colocará em risco as ilhas barreira da Ria Formosa como o Farol e a praia de Faro.

Lugares emblemáticos como o Padrão dos Descobrimentos, em Belém, e as Caves do vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, também estarão ameaçados pela subida das águas.

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) estima que o limiar do aquecimento global (de +1,5° centígrados) em comparação com o da era pré-industrial vai ser atingido em 2030, 10 anos antes do que tinha sido projetado anteriormente, "ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes".

De acordo com os especialistas da ONU, os "humanos são indiscutivelmente responsáveis" pelas alterações climáticas e não há outra alternativa senão a redução dos gases de efeito de estufa.

