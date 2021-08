Bitcoins: Falha burocrática torna traficantes de droga milionários na prisão

Há algumas histórias bastante incrédulas e esta é uma delas. Segundo as informações recentes, um grupo de três traficantes de droga tornaram-se milionários depois de uma falha burocrática que envolvia os seus Bitcoins.

O caso aconteceu na Suécia e, devido ao erro, as autoridades têm então que pagar aos criminosos detidos a quantia de 1,5 milhões de dólares.

Traficantes tornam-se milionários na prisão por causa de Bitcoins

De acordo com o canal sueco Sveriges Radio, as autoridades apreenderam 36 Bitcoins a três homens condenados por venderem grandes quantidades de drogas ilegais através da Internet em abril de 2019.

No entanto, durante o processo, a procuradora Tove Kullberg fez a conversão do valor das Bitcoins dos criminosos para coroas suecas (SEK). Na altura, a conversão resultou em 1,3 milhões de SEK, cerca de 150 mil dólares (~130 mil euros).

Mas o Estado não vendeu de imediato todas as Bitcoins e, passados dois anos, leiloou as criptomoedas, quando o valor desta havia aumentado significativamente. Como consequência, a venda gerou mais de 13 milhões de SEK, ou 1,5 milhões de dólares (~1,3 milhões de euros).

Como tal, com a valorização, foram precisas apenas 3 Bitcoins para cobrir o valor que os traficantes tinham que pagar. Assim, o governo sueco foi obrigado a devolver as restantes 33 criptomoedas aos detidos. Ou seja, os traficantes vão receber das mãos do Estado quase 1,5 milhões de dólares.

O site Motherboard contactou a procuradoria sueca que confirmou o erro, mas não forneceu mais detalhes. Já em entrevista à Sveriges Radio, a procuradora Kullberg reconhece que o seu conhecimento sobre Bitcoins era inexistente na altura da apreensão das moedas, assim como também era um território desconhecido do sistema jurídico sueco. Segundo a procuradora:

Isso levou a consequências que só agora vi, mas que não previ na altura. É uma pena que assim tenha acontecido. A lição a ser aprendida aqui é manter o valor em Bitcoins, e que o lucro do crime é de 36 Bitcoin, independentemente do valor do Bitcoin no momento.

Para evitar novas situações deste género, as autoridades suecas anunciaram recentemente que o Ministério Público apresentará uma nova orientação legal sobre como lidar com as criptomoedas ainda durante este outono.