Alerta: Aquecimento global é pior e mais rápido do que se temia

Nos últimos tempos muito se tem debatido sobre o tema aquecimento global. É verdade que há já várias medidas em curso, mas segundo um relatório recente, o aquecimento global é pior e mais rápido do que se temia.

O estudo aprovado por 195 países revela que o aquecimento global está a acelerar com consequências sem precedentes.

Aquecimento Global é um "alerta vermelho" que deve fazer soar os alarmes

Se o que tem ouvido e lido sobre o aquecimento global o deixa preocupado, fique a saber que o cenário é bem pior. O Governo alemão disse hoje que “o tempo para a salvar o planeta está a esgotar-se”, alertando para os avisos à humanidade apresentados no relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU.

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) estima que o limiar do aquecimento global (de +1,5° centígrados) em comparação com o da era pré-industrial vai ser atingido em 2030, 10 anos antes do que tinha sido projetado anteriormente, "ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes".

Face aos resultados do relatório, António Guterres, secretário-geral da ONU, disse que é um "alerta vermelho" que deve fazer soar os alarmes sobre as energias fósseis que "destroem o planeta".

Os países também devem acabar com novas explorações e produção de combustíveis fósseis, transferindo os recursos dos combustíveis (fósseis) para a energia renovável

O documento sobre o aquecimento global é divulgado antes da conferência sobre o clima (COP26), agendada para novembro em Glasgow, Escócia, e envolve 195 países.

De acordo com os especialistas da ONU, os "humanos são indiscutivelmente responsáveis" pelas alterações climáticas e não há outra alternativa senão a redução dos gases de efeito de estufa.

O relatório da principal organização que estuda as alterações climáticas, elaborado por 234 autores de 66 países, foi o primeiro a ser revisto e aprovado por videoconferência.

