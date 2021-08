Casa Aberta + 25 anos para vacinação! Tire a sua Senha Digital

A modalidade “Casa Aberta” encontra-se disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados, com idade igual ou superior a 25 anos e que não tenham sido infetados com COVID-19 nos últimos seis meses.

A partir de agora, para o processo de vacinação, é preciso que tire a sua senha digital.

Senha Digital da vacinação é o sistema para evitar filas...

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta”, a partir de agora é necessário que tire uma senha no dia em que pretende ser vacinado. Segundo a DGS, na solicitação da senha digital, tenha em atenção o seguinte:

Antecipadamente consultar no portal da afluência se o centro de vacinação pretendido, obrigatoriamente localizado no seu concelho de residência, tem o semáforo verde (com um período de espera não superior a 30 minutos);

2. Preencha o formulário. Deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista.

3. A toma da segunda dose será sempre no mesmo local da primeira dose.

A COVID-19, causada por um novo coronavírus identificado pela primeira vez em Wuhan, China (SARS-CoV-2), foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. Portugal iniciou a preparação do plano de vacinação contra a COVID-19 durante a primeira vaga registada entre março e julho do corrente ano, sempre no contexto de coordenação de esforços com a União Europeia.

O Plano inclui a estratégia de vacinação, assegurando a logística do armazenamento e distribuição das vacinas, garantindo o registo eletrónico da respetiva administração e da vigilância de eventuais reações adversas e promovendo uma comunicação transparente com a população sobre todo o processo.

O auto agendamento está também disponível para utentes com 18 ou mais anos, podendo estes escolherem o local e o dia para a toma da vacina. À data da escrita deste artigo, as inscrições para a data de hoje ainda não estavam abertas.

Casa Aberta +25