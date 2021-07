Vacinação: Quanto tempo vai estar na fila? Este site diz-lhe

Como temos acompanhado, o processo de vacinação à escala nacional tem estado a decorrer bem, apesar de nos últimos dias terem surgido algumas notícias por causa das longas filas. Tal acontece especialmente em zonas com muita população e também porque se abriu a vacina a pessoas sem agendamento (em algumas faixas etárias).

Mas quanto tempo vai ter de estar na fila? Este site diz-lhe.

Semáforo vacinação COVID-19: Quanto tempo tenho de esperar?

O site da DGS passou a disponibilizar um novo serviço. A partir de agora é possível saber, para todos os centros de vacinação, o tempo de espera para tomar a vacina. Este serviço funciona ao estilo dos semáforos!

Se o indicador estiver a vermelho indica um tempo de espera superior a uma hora. Se o semáforo estiver a amarelo o período de espera é entre 30 minutos e uma hora.

Além deste novo serviço, a DGS disponibiliza também outros serviços que permitem, por exemplo, saber os horários dos centros onde se pode tomar a vacina (pode ver aqui).

De relembrar que quem tem 25 ou mais anos já pode agendar a vacina para a COVID-19. O portal para agendamento passou a disponibilizar um novo formulário para agendamento. Este formulário destina-se apenas ao pedido de agendamento da primeira inoculação contra a COVID-19.

A COVID-19, causada por um novo coronavírus identificado pela primeira vez em Wuhan, China (SARS-CoV-2), foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. Portugal iniciou a preparação do plano de vacinação contra a COVID-19 durante a primeira vaga registada entre março e julho do corrente ano, sempre no contexto de coordenação de esforços com a União Europeia.

O Plano inclui a estratégia de vacinação, assegurando a logística do armazenamento e distribuição das vacinas, garantindo o registo eletrónico da respetiva administração e da vigilância de eventuais reações adversas e promovendo uma comunicação transparente com a população sobre todo o processo.

Na passada terça-feira foi atingido um recorde. Segundo informações, foram administradas 154.600 vacinas num único dia.

Vacinação COVID

Leia também…