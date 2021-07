Novo Calendário Escolar: Aulas começam entre 14 e 17 de setembro

Já está disponível o novo calendário de atividades educativas e letivas para o próximo ano letivo. O calendário de atividades educativas e letivas constitui um elemento indispensável à organização e planificação do ano escolar por cada escola que integra o sistema educativo.

Conheça já todas as datas para o novo ano escolar.

Calendário Escolar para 2021 e 2022

O Ministério da Educação disponibilizou esta quinta-feira o novo calendário do próximo ano letivo. De acordo com o que foi revelado, as aulas irão começar entre 14 e 17 de setembro para o pré-escolar, básico e secundário público.

Relativamente ao fim do ano, para o 9.º, 11.º e 12.º, as aulas terminam a dia 7 de junho. Para os restantes anos, as aulas terminam a dia 15, com exceção dos mais novos: pré-escolar e primeiro ciclo acabam apenas a 30 de junho.

O primeiro período termina a dia 17 de dezembro de 2021. Já o segundo período termina a 5 de abril de 2022.

O despacho disponibiliza também o calendário de realização das provas de aferição, das provas finais de ciclo, dos exames finais nacionais. Há também informação sobre as provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário.

O calendário escolar acolhe também a medida prevista no referido Plano 21|23 Escola+, de possibilidade de adoção de uma organização semestral do ano letivo.

Esta medida, a par de outras que sejam adotadas, como a realização de semanas ou dias com atividades específicas vocacionadas para o reforço de domínios de intervenção considerados prioritários, se constitua como uma medida global, promotora da qualidade das aprendizagens e do sucesso de todos os alunos, prosseguindo os objetivos de potenciação de mudança das práticas pedagógicas e de avaliação para as aprendizagens, e ainda, de distribuição, de forma mais equilibrada, dos períodos letivos e dos períodos de pausa letiva.

A descrição desta medida específica, bem como das demais medidas que integram o Plano 21|23 Escola+, encontram-se disponíveis aqui.

