NASA está a contratar pessoas para ficarem num ambiente simulado de Marte

A ideia de se instalarem colónias em Marte já foi dada por, pelo menos, dois magnatas, fundadores de empresas especiais privadas. Ambos pretendem garantir que o ser humano tem uma escapatória, caso a vida na Terra se torne inviável, garantindo a sobrevivência da espécie. Num sentido semelhante, e uma vez que também pretende levar humanos a Marte, a NASA está a contratar pessoas para permanecerem num ambiente simulado.

O programa de um ano inclui passeios espaciais simulados, numa missão vital, que servirá para testar o comportamento dos humanos num ambiente semelhante ao de Marte, bem como a capacidade de resolução de problemas e imprevistos.

A NASA está à procura de voluntários para permanecerem, durante um ano, no ambiente de Marte simulado, no Johnson Space Center, em Houston, Texas. De acordo com a agência espacial, as candidaturas estarão abertas durante seis semanas e a missão terá início no outono de 2022.

Como parte do seu Programa Artemis, a NASA está focada numa missão humana a Marte. Afinal, foram já vários os rovers enviados para o Planeta Vermelho, incluindo o seu icónico Perseverance, que tem estado fora da Terra a captar imagens e sons e a enviar novidades.

É através desse mesmo que a NASA pretende colocar um homem e uma mulher na Lua, até 2024, bem como enviar uma missão tripulada a Marte, até 2030.

Ambiente simulado de Marte dará ferramentas para futura missão

No sentido de preparar a sua missão a Marte, a NASA quer determinar o impacto que esta terá sobre os astronautas. Para isso, vai recriar a envolvente marciana, imprimindo-a em 3D e estabelecendo-a no Johnson Space Center. A primeira experiência simulada acontecerá no outono do próximo ano e chamar-se-á Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Depois dessa, seguir-se-ão mais duas que terão o mesmo propósito: investigação para desenvolver tecnologias e métodos, por forma a prevenir e fornecer ferramentas para resolver problemas em missões futuras.

Agora, a NASA abriu as candidaturas para aqueles que queiram participar na experiência. Esta incluirá quatro tripulantes que viverão num módulo fechado, com cerca de 500 metros quadrados. Para já, o módulo Mars Dune Alpha está a ser impresso em 3D. Assim que estiver pronto, disponibilizará de quatro espaços privados para a tripulação, espaços de trabalho, uma área médica, áreas comuns de descanso, uma cozinha e espaços para cultivo de alimentos.

O ambiente construído de Marte pretende simular os desafios que poderão ser encontrados na verdadeira missão da NASA ao Planeta Vermelho. De entre outros entraves, possibilitará a simulação de atrasos e falhas de comunicação e momentos de stress e pressão. Mais do que isso, serão simulados passeios espaciais, com o apoio de realidade virtual e controlos robóticos.

As simulações na Terra ajudar-nos-ão a compreender e combater os desafios físicos e mentais que os astronautas enfrentarão antes de partirem.

Disse Grace Douglas, cientista líder da investigação de Advanced Food Technology da NASA, acrescentando que todas as atividades realizadas no interior do módulo serão encaminhadas para sistemas de validação e desenvolvimento de soluções.

O processo de seleção vai ao encontro do que é normalmente feito pela NASA para recrutar astronautas. Assim sendo, está à procura de cidadãos americanos ou residentes permanentes, com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos, com mestrado em engenharia, matemática ou ciências. Além disso, exige dois anos de experiência profissional de trabalho ou 1.000 horas de experiência de pilotagem.

