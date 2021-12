E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de novidades nos smartphones da OPPO, do novo SoC da Huawei para portáteis, analisámos o serviço de internet Starlink da SpaceX, e muito mais.

Há um novo recorde de velocidade de uma moto elétrica! Muitos se fala no segmento dos veículos elétricos, mas poucos se fala em motos elétricas. Este segmento em específico também tem crescido e até há já alguns recordes batidos.

Recentemente, o antigo piloto italiano, Max Biaggi, alcançou os 455,737 km/h com uma mota elétrica! É um novo recorde.

Recentemente, o serviço Starlink foi lançado pela SpaceX em Portugal. Consequentemente, recebi um kit para a Altar assim que as pré-encomendas abriram. Há algumas semanas, chegou a tão aguardada e elegante antena parabólica. Sem demora, juntamente com alguns developers da minha equipa, retirámo-la da caixa e fomos instalá-la no jardim no exterior do escritório.

Desde esse dia, tivemos a oportunidade de usar o Starlink de forma intensiva, e de fazer alguns testes ao seu potencial. Vamos examinar isso mais à frente neste artigo, mas começamos pelas primeiras impressões.

A Beelink está a preparar o lançamento de um miniPC, atualmente em campanha de crowdfunding, equipado com um poderoso processador AMD Ryzen9 5900HX. Este foi considerado no início do ano um dos CPU mais rápido para portáteis.

O Beelink GTR5 deve começar a ser distribuído ainda este ano. Conheça mais alguns pormenores deste computador.

No dia 14 de dezembro vai acontecer o OPPO INNO WORLD, será o evento anual da empresa onde serão apresentados alguns planos para o ano que está para chegar e fazer um balanço de 2021. É possível que seja lançado algum smartphone em concreto, mas o destaque mesmo poderá ir para as várias novidades tecnológicas que poderão fazer parte dos lançamentos de 2022.

Para aumentar a curiosidade dos fãs, a OPPO revelou um pequeno vídeo onde revela um smartphone com câmara traseira retrátil.

Como bem sabemos, a Huawei foi completamente 'castrada' no que respeita aos seus negócios e parcerias com empresas relacionadas com os Estados Unidos da América.

No entanto, de acordo com os mais recentes rumores, a empresa chinesa terá já pronto um poderoso SoC para computadores portáteis contruído num processo de 5nm. Para já, o nome do processador é uma das poucas informações reveladas, sendo que se designará Kirin 9006C.

O termo morte é usado em vários sentidos. Metaforicamente, morte pode significar o fim, o desaparecimento. O conceito de morte pode ser encarado do ponto de vista religioso ou filosófico, contudo, os critérios de morte são indicadores biológicos da irreversibilidade de um processo, pelos meios atualmente conhecidos.

Mas há também quem queira morrer! A Suíça aprovou recentemente o uso de uma máquina, impressa em 3D, para suicídio assistido.

Se por um lado o rumor da chegada da Nvidia GeForce RTx 2060 de 12 GB se tornou realidade, surgem agora novas informações acerca de outras placas gráficas da empresa que podem estar prestes a chegar.

De acordo com informações vindas de fontes da indústria, as novas GPUs GeForce RTX 3050 e RTX 3090 Ti podem ser anunciadas já no dia 4 de janeiro e lançadas a 27 do mesmo mês.

2021 está a chegar ao fim e, como é habitual, a Google, através do seu serviço Google Trends, apresentou a lista do conteúdo mais pesquisado no seu serviço. Este foi o ano em que mais pessoas usaram a internet para tirar as suas dúvidas e para se informarem, para encontraram os conteúdos desejados.

Em Portugal, 2021 foi o ano do Sporting, o ano dos Censos, dos certificados COVID... Mas o mais importante foi mesmo saber o estado do tempo!

Embora em Portugal ainda se recorra muito a carro pessoal ou a transportes públicos, há cada vez mais países no mundo onde os cidadãos estão a adotar meios de transporte diferentes, como bicicletas, por exemplo. Por isso, as opções nesse sentido também têm aumentado. Hoje, damos-lhe a conhecer o Hopper!

Uma empresa alemã desenvolveu um híbrido entre uma bicicleta e um carro, que não precisa de licença ou seguro.

Os smartphones dobráveis estão a chegar a cada vez mais marcas e, não há já dúvidas, de que serão uma das tendências do próximo ano. A OPPO para meados do mês vai ter o seu grande evento anual, onde irá apresentar muitas das tecnologias que irá lançar ao longo de 2021 e lançamento do OPPO Find N é já uma garantia.

No dia 15, será então apresentado o primeiro smartphone dobrável da OPPO e já são conhecidos alguns pormenores.

A Samsung vai mesmo lançar um Galaxy S21 FE. O smartphone da edição especial de fãs deveria ter sido lançado no terceiro trimestre do ano, no entanto, sem quaisquer explicações, tal não aconteceu. Terá sido estratégia, ajuste de calendário face à escassez de chips...

Ainda que só em volta de rumores, é quase certo que o smartphone venha a ser lançado em janeiro e colocado à venda logo depois do anúncio. A fortalecer estes rumores surgem agora as especificações completas.

Os objetivos definidos pelos governos e pelas empresas têm apontado para a redução das emissões de dióxido de carbono. Contudo, uma empresa do Canadá pretende capturar o CO2 que já está no ar e, a partir dele, criar combustível para alimentar automóveis, aviões e navios.

A empresa considera que esta abordagem é revolucionária.