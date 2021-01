AMD Ryzen 9 5900HX é o CPU mais rápido para portáveis, segundo PassMark

Já praticamente ninguém questiona a qualidade dos equipamentos da AMD. E essa é uma das razões pelas quais a fabricante tem conquistado terreno de forma segura e, por conseguinte, tem abanado a liderança da rival Intel.

Recentemente o AMD Ryzen 9 5900HX surgiu no topo do ranking do PassMark como sendo o processador mais rápido para computadores portáteis.

Atualmente a AMD é considerada pelos nossos leitores como a melhor fabricante de CPUs. A empresa norte-americana tem ameaçado a liderança da Intel e, recentemente, conseguiu ultrapassar a rival no mercado dos processadores pela primeira vez em 15 anos.

Os utilizadores escolhem cada vez mais os produtos da AMD. E as razões prendem-se sobretudo com uma melhor qualidade, a um preço mais acessível.

AMD Ryzen 9 5900HX considerado o CPU mais rápida para portáteis

O processador AMD 9 Ryzen 5900HX foi recentemente anunciado e destina-se a computadores portáteis de alta performance. No entanto, o equipamento já começou a aparecer nalguns testes de benchmark divulgados.

Neste sentido, o CPU surgiu agora num teste do PassMark como o melhor pontuado, ultrapassando assim o modelo Ryzen 9 4900HS. Enquanto que este último conseguiu 19.854 pontos neste teste, o novo Ryzen 9 5900HX atingiu uns surpreendentes 24.039 pontos. Ou seja, trata-se de uma diferença de mais de 4.000 pontos entre os dois processadores.

Apesar de estas não serem informações oficiais, não há dúvida de que são boas notícias para a AMD. E através do ranking exibido na imagem anterior, comprova-se a liderança expressiva da AMD, que detém os primeiros lugares.

Este resultado deve-se sobretudo à nova geração de arquitetura, uma vez que o Ryzen 9 5900HX é baseado em Zen 3.

Na lista, o primeiro processador da Intel do mesmo segmento do novo CPU da AMD, é o Core i9-10980HK da geração Tiger Lake. E este conseguiu ‘apenas’ uma pontuação de 16.594 no teste PassMark, ou seja, uma diferença de quase 7.500 pontos para o Ryzen 9 5900HX.

Ambos os modelos da Intel e AMD contam com 8 núcleos, 16 threads e um TDP de 45 W.

No entanto, para já ainda não há dados sobre o lançamento, disponibilidade e preço do processador Ryzen 9 5900HX. Mas é provável que os portáteis que tragam este CPU sejam caros e o stock deverá também esgotar rapidamente.