Verão e o calor provocam onda de telemóveis avariados, mas o culpado é o frio

As ondas de calor têm atingido a Europa e o resto do planeta, com um efeito que não era esperado. O calor parece não o único inimigo dos telemóveis este verão. Os especialistas alertam que arrefecê-los no frio de em frigoríficos ou congeladores pode causar danos graves.

Há uma onda de telemóveis avariados no Verão

As altas temperaturas e o calor que afetam grande parte da Europa este verão estão a provocar um aumento dos problemas com smartphones, tablets e outros dispositivos eletrónicos. No entanto, segundo os especialistas em reparação, o calor nem sempre é o principal culpado. Em muitos casos, o problema e os danos ocorrem quando os utilizadores tentam arrefecer os seus dispositivos de forma incorreta.

Diversas oficinas de reparação notaram um aumento significativo de dispositivos com danos internos causados ​​pela humidade. A razão parece ser uma prática que está a tornar-se cada vez mais popular nas redes sociais. Colocar os telemóveis ou tablets em frigoríficos ou congeladores quando exibem avisos de sobreaquecimento ou ficam excessivamente quentes durante a utilização.

À primeira vista possa parecer uma solução rápida, mas os especialistas alertam que submeter um aparelho quente a uma mudança repentina de temperatura pode causar problemas mais graves do que o calor. O risco é a condensação. Quando um telemóvel quente entra num ambiente muito frio, o vapor de água presente pode transformar-se em pequenas gotas que acabam por se acumular em portas, colunas ou componentes internos.

Curiosamente a culpa é do frio e não do calor

A situação pode agravar-se quando o dispositivo é devolvido a um ambiente com temperatura ambiente. Ao entrar em contacto com o ar mais quente, a humidade pode reaparecer na superfície e no interior do dispositivo, aumentando o risco de corrosão, curto-circuitos e falhas eletrónicas difíceis de reparar. Além da humidade, as mudanças extremas de temperatura também podem afetar outros elementos do dispositivo.

Os ecrãs, adesivos, juntas de vedação e componentes internos podem sofrer stress térmico devido à rápida transição entre o calor e o frio. As baterias de lítio também não estão concebidas para suportar este tipo de situações e podem deteriorar-se prematuramente. Os especialistas comparam esta tendência a outro mito tecnológico generalizado: colocar os telemóveis molhados no arroz.

Embora muitas pessoas ainda acreditem que funciona, esta solução mal ajuda a eliminar a humidade interior e, em alguns casos, pode até piorar a situação. OS fabricantes de smartphones recomendam uma alternativa muito mais simples e segura quando um telefone sobreaquece. Parar de o usar temporariamente, retirar da luz solar direta e colocar num local fresco e com sombra até que volte à temperatura normal.