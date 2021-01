Depois de muitos anos a usar o WhatsApp, muitos utilizadores optaram por mudar para o Telegram. Esta alteração obrigou a mudanças e ao reaprender de como usar esta ferramenta que é agora a escolha de muitos.

Das várias configurações presentes, os utilizadores precisam de optar por algumas escolhas. Uma delas é se querem ou não estar visíveis no Telegram, ficando disponíveis para conversar com quem não está na sua lista de contactos.

A privacidade é algo que o Telegram tem com bandeira. Esta capacidade está presente desde o início e procura garantir que o utilizador não seja escutado ou lido. Claro que esta segurança deverá ser aprimorada com as definições presentes.

Uma das possibilidades é que o utilizador não seja contactado por elementos fora da sua lista de contactos. Assim, a privacidade é elevada e garante uma proteção adicional e que é sempre bem vista para qualquer app ou serviço.

Abram o menu principal do Telegram e ai dentro devem escolher a opção Configurações. De seguida, e nas opções presentes, devem selecionar a entrada Privacidade e Segurança. Por fim, e no topo, encontram a opção Número de telefone.

Aqui dentro têm agora presentes 3 opções que vão garantir, ou não, a máxima privacidade no Telegram. Podem permitir o acesso ao número de telefone a todos os utilizadores ou apenas aos contactos do utilizador. Por fim, podem escolher que ninguém tem acesso ao número.

Ao escolher esta última opção, o utilizador tem acesso a mais uma opção importante e que garante a privacidade no Telegram. Falamos da possibilidade de encontrar o utilizador pelo seu número. Podem escolher todas ou apenas os seus contactos.

É desta forma simples e direta que podem aumentar ou diminuir a visibilidade no Telegram. Caso impeça o acesso ao número de telefone vão estar debaixo de uma proteção adicional e assim permanecer invisíveis para quem tentar encontrar.